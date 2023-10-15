https://ria.ru/20231015/gaza-1902927872.html

Наземная операция в Газе может привести к геноциду, заявила ЛАГ

Наземная операция в Газе может привести к геноциду, заявила ЛАГ - РИА Новости, 15.10.2023

Наземная операция в Газе может привести к геноциду, заявила ЛАГ

Наземная операция израильской армии в секторе Газа может привести к геноциду, говорится в совместном заявлении Лиги арабских государств (ЛАГ) и Африканского... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T18:36

2023-10-15T18:36

2023-10-15T18:56

в мире

лига арабских государств

африканский союз

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

ахмед абуль гейт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902869085_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_720d55b0b119c922e5d69f0047f623b9.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Наземная операция израильской армии в секторе Газа может привести к геноциду, говорится в совместном заявлении Лиги арабских государств (ЛАГ) и Африканского союза."Наземная операция Израиля, несомненно, повлечет за собой большое количество жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей, что может привести к беспрецедентному геноциду", - говорится в заявлении, принятом по итогам встречи генсека ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта и главы Афрокомиссии Муса Факи Махамата.Организации потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа и согласованных международных усилий по оказанию срочной гуманитарной помощи палестинскому населению."Обе организации призывают Организацию Объединенных Наций и международное сообщество занять твердую позицию, пока не стало слишком поздно, чтобы остановить катастрофу, происходящую на наших глазах", - отмечается в заявлении.ЛАГ и Африканский союз подчеркнули, что политическое решение, основанное на концепции сосуществования двух государств, остается единственным гарантом безопасности и мира.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.По последним данным минздрава Газы, число жертв в анклаве превысило 2,4 тысячи человек.Число погибших жителей Израиля превысило тысячу человек, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лига арабских государств, африканский союз, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, ахмед абуль гейт, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году