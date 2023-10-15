https://ria.ru/20231015/gaza-1902923833.html

Число жертв израильских атак в Газе превысило 2,4 тысячи, заявила Палестина

Число жертв израильских атак в Газе превысило 2,4 тысячи, заявила Палестина - РИА Новости, 15.10.2023

Число жертв израильских атак в Газе превысило 2,4 тысячи, заявила Палестина

Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате интенсивных израильских бомбардировок достигло 2450 человек, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T17:58

2023-10-15T17:58

2023-10-15T18:09

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

оон

хамас

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате интенсивных израильских бомбардировок достигло 2450 человек, сообщило министерство здравоохранения анклава в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Ранее минздрав сообщал, что число жертв превысило 2,3 тысячи человек."Погибли 2450 человек", - говорится в сообщении минздрава.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас