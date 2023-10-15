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Решение о подаче воды в Газе приняли Нетаньяху и Байден, заявили в Израиле

Решение о подаче воды в Газе приняли Нетаньяху и Байден, заявили в Израиле - РИА Новости, 15.10.2023

Решение о подаче воды в Газе приняли Нетаньяху и Байден, заявили в Израиле

Решение возобновить подачу воды в южной части сектора Газа было согласовано между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом, РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T17:44

2023-10-15T17:44

2023-10-15T17:44

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Решение возобновить подачу воды в южной части сектора Газа было согласовано между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом, сообщает министр энергетики Израиля Исраэль Кац. "Решение открыть воду в определенной точке для жителей южной части сектора Газа, которое было согласовано между премьер-министром Нетаньяху и президентом Байденом, соответствует нашей политике, и позволяет ужесточить беспрецедентную общую блокаду сектора Газа, где не будет электричества, воды и топлива, пока ХАМАС не будет ликвидирован", - заявил министр, слова которого приводит государственная радиостанция Kan. Ранее радиостанция сообщила, что Израиль возобновил подачу воды в южный район анклава, чтобы стимулировать жителей эвакуироваться из северных районов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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