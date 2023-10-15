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Палестинские власти заявили о гибели десяти парамедиков от бомб Израиля
Палестинские власти заявили о гибели десяти парамедиков от бомб Израиля - РИА Новости, 15.10.2023
Палестинские власти заявили о гибели десяти парамедиков от бомб Израиля
Десять палестинских парамедиков стали жертвами израильских бомбежек сектора Газа за минувшие восемь дней, были подбиты 23 машины скорой помощи, говорится в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T17:01
2023-10-15T17:01
2023-10-15T17:01
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Десять палестинских парамедиков стали жертвами израильских бомбежек сектора Газа за минувшие восемь дней, были подбиты 23 машины скорой помощи, говорится в сообщении отделения министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ). "Израильские оккупационные силы убили десять парамедиков, ранили ещё 27 работников скорой помощи и уничтожили 23 машины скорой помощи с начала агрессии против сектора Газа", - указали в минздраве. Ведомство обратилось к странам мира направить медицинские кадры всех специальностей в больницы сектора Газа для помощи пострадавшим от израильских бомбежек в условиях, когда многие медики сектора Газа "оказались убиты или покалечены". Минздрав Палестины поблагодарил короля Иордании Абдаллу 11 за решение оставить иорданский полевой госпиталь в секторе Газа и помогать ему оказывать лечение раненым. Ранее палестинский минздрав сообщил, что жертвами неизбирательных израильских бомбежек сектора Газа стали более 2,3 тысячи человек, среди них более 700 детей и 400 женщин, свыше девяти тысяч получили ранения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231015/izrail-1902914161.html
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в мире, палестина, израиль, россия, facebook
В мире, Палестина, Израиль, Россия, Facebook
Палестинские власти заявили о гибели десяти парамедиков от бомб Израиля
Палестинские власти: в секторе Газа от бомб Израиля погибли десять парамедиков
ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Десять палестинских парамедиков стали жертвами израильских бомбежек сектора Газа за минувшие восемь дней, были подбиты 23 машины скорой помощи, говорится в сообщении отделения министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ).
"Израильские оккупационные силы убили десять парамедиков, ранили ещё 27 работников скорой помощи и уничтожили 23 машины скорой помощи с начала агрессии против сектора Газа", - указали в минздраве.
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Ведомство обратилось к странам мира направить медицинские кадры всех специальностей в больницы сектора Газа для помощи пострадавшим от израильских бомбежек в условиях, когда многие медики сектора Газа "оказались убиты или покалечены". Минздрав Палестины поблагодарил короля Иордании
Абдаллу 11 за решение оставить иорданский полевой госпиталь в секторе Газа и помогать ему оказывать лечение раненым.
Ранее палестинский минздрав сообщил, что жертвами неизбирательных израильских бомбежек сектора Газа стали более 2,3 тысячи человек, среди них более 700 детей и 400 женщин, свыше девяти тысяч получили ранения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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