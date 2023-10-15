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Вооруженные силы ФРГ эвакуировали из Израиля около 160 немецких граждан - РИА Новости, 15.10.2023
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17:37 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/frg-1902921238.html
Вооруженные силы ФРГ эвакуировали из Израиля около 160 немецких граждан
Вооруженные силы ФРГ эвакуировали из Израиля около 160 немецких граждан - РИА Новости, 15.10.2023
Вооруженные силы ФРГ эвакуировали из Израиля около 160 немецких граждан
Вооруженные силы Германии (бундесвер) начиная с субботы осуществляют эвакуацию граждан ФРГ из Израиля на борту специальных рейсов: в настоящее время таким... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T17:37
2023-10-15T17:37
в мире
германия
россия
израиль
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Германии (бундесвер) начиная с субботы осуществляют эвакуацию граждан ФРГ из Израиля на борту специальных рейсов: в настоящее время таким образом было вывезено уже около 160 немцев, сообщил в воскресенье МИД ФРГ. Ранее в воскресенье МИД Германии выпустил в воскресенье обновленную информацию для путешествующих, предостерегая их от поездок в Израиль, на палестинские территории, а также в Ливан. "Вчера, в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, бундесвер начал вывоз граждан из Израиля в тесной координации с министерством иностранных дел. Это происходит в дополнение к специальным рейсам, организованным министерством иностранных дел в последние дни. Рейсы (бундесвера - ред.) начались в течение последних 24 часов. На данный момент в Германию на трех самолетах ВВС доставлено около 160 человек, желающих покинуть страну", - говорится в заявлении МИД Германии. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231015/ssha-1902913078.html
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в мире, германия, россия, израиль, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Германия, Россия, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Вооруженные силы ФРГ эвакуировали из Израиля около 160 немецких граждан

МИД ФРГ: немецкие вооруженные силы эвакуировали из Израиля около 160 граждан

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский БТР направляется к границе сектора Газа
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Германии (бундесвер) начиная с субботы осуществляют эвакуацию граждан ФРГ из Израиля на борту специальных рейсов: в настоящее время таким образом было вывезено уже около 160 немцев, сообщил в воскресенье МИД ФРГ.
Ранее в воскресенье МИД Германии выпустил в воскресенье обновленную информацию для путешествующих, предостерегая их от поездок в Израиль, на палестинские территории, а также в Ливан.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
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"Вчера, в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, бундесвер начал вывоз граждан из Израиля в тесной координации с министерством иностранных дел. Это происходит в дополнение к специальным рейсам, организованным министерством иностранных дел в последние дни. Рейсы (бундесвера - ред.) начались в течение последних 24 часов. На данный момент в Германию на трех самолетах ВВС доставлено около 160 человек, желающих покинуть страну", - говорится в заявлении МИД Германии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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