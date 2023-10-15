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Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища - РИА Новости, 15.10.2023
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15:54 15.10.2023 (обновлено: 16:04 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/flag-1902906054.html
Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища
Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища - РИА Новости, 15.10.2023
Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджанской Республики на территории Сарсангского водохранилища (Карабахский регион),... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:54
2023-10-15T16:04
в мире
азербайджан
нагорный карабах
ильхам алиев
ереван
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БАКУ, 15 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджанской Республики на территории Сарсангского водохранилища (Карабахский регион), сообщает государственное агентство Азербайджана АзерТадж. "Пятнадцатого октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев водрузил Государственный флаг Азербайджанской Республики на территории Сарсангского водохранилища", - говорится в сообщении. Также сообщается, что президент Азербайджана принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Суговушанского водохранилища в Тертерском районе (Карабахский регион). Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика с центром в Степанакерте (Ханкенди), объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html
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в мире, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, ереван
В мире, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Ереван
Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища

Алиев поднял флаг Азербайджана в Сарсангском водохранилище в Карабахском регионе

© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Фото : официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища
Читать ria.ru в
БАКУ, 15 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджанской Республики на территории Сарсангского водохранилища (Карабахский регион), сообщает государственное агентство Азербайджана АзерТадж.
"Пятнадцатого октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев водрузил Государственный флаг Азербайджанской Республики на территории Сарсангского водохранилища", - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что президент Азербайджана принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Суговушанского водохранилища в Тертерском районе (Карабахский регион).
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика с центром в Степанакерте (Ханкенди), объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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В миреАзербайджанНагорный КарабахИльхам АлиевЕреван
 
 
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