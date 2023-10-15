На Западе ужаснулись из-за безрассудного решения украинского командования
IL Fatto Quotidiano: украинские генералы не соблюдают основные военные правила
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинское командование не соблюдает основные военные правила и терпит из-за этого провалы, написал обозреватель Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация.
«
"Украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное "контрнаступление", а это абсурдно с военной точки зрения", — заявил он.
Как отметил журналист, на поле боя существуют правила, которые нельзя нарушать.
"Кто заставил украинских генералов идти в атаку любой ценой, теряя огромное количество человеческих жизней?" — возмутился Бьяджо ди Грация.
По его мнению, если бы кто-то из командующих НАТО сделал нечто подобное, "его бы выгнали за вопиющую военную некомпетентность".
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>