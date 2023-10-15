https://ria.ru/20231015/bezrassudstvo-1902845342.html

На Западе ужаснулись из-за безрассудного решения украинского командования

На Западе ужаснулись из-за безрассудного решения украинского командования - РИА Новости, 15.10.2023

На Западе ужаснулись из-за безрассудного решения украинского командования

Украинское командование не соблюдает основные военные правила и терпит из-за этого провалы, написал обозреватель Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T02:32

2023-10-15T02:32

2023-10-15T02:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинское командование не соблюдает основные военные правила и терпит из-за этого провалы, написал обозреватель Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация."Украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное "контрнаступление", а это абсурдно с военной точки зрения", — заявил он.Как отметил журналист, на поле боя существуют правила, которые нельзя нарушать."Кто заставил украинских генералов идти в атаку любой ценой, теряя огромное количество человеческих жизней?" — возмутился Бьяджо ди Грация.По его мнению, если бы кто-то из командующих НАТО сделал нечто подобное, "его бы выгнали за вопиющую военную некомпетентность".Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, вооруженные силы украины, украина, нато