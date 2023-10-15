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На Западе ужаснулись из-за безрассудного решения украинского командования - РИА Новости, 15.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:32 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/bezrassudstvo-1902845342.html
На Западе ужаснулись из-за безрассудного решения украинского командования
На Западе ужаснулись из-за безрассудного решения украинского командования - РИА Новости, 15.10.2023
На Западе ужаснулись из-за безрассудного решения украинского командования
Украинское командование не соблюдает основные военные правила и терпит из-за этого провалы, написал обозреватель Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T02:32
2023-10-15T02:32
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
нато
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинское командование не соблюдает основные военные правила и терпит из-за этого провалы, написал обозреватель Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация."Украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное "контрнаступление", а это абсурдно с военной точки зрения", — заявил он.Как отметил журналист, на поле боя существуют правила, которые нельзя нарушать."Кто заставил украинских генералов идти в атаку любой ценой, теряя огромное количество человеческих жизней?" — возмутился Бьяджо ди Грация.По его мнению, если бы кто-то из командующих НАТО сделал нечто подобное, "его бы выгнали за вопиющую военную некомпетентность".Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231015/konkurentsiya-1902842879.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО
На Западе ужаснулись из-за безрассудного решения украинского командования

IL Fatto Quotidiano: украинские генералы не соблюдают основные военные правила

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинское командование не соблюдает основные военные правила и терпит из-за этого провалы, написал обозреватель Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация.
«
"Украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное "контрнаступление", а это абсурдно с военной точки зрения", — заявил он.
Как отметил журналист, на поле боя существуют правила, которые нельзя нарушать.
"Кто заставил украинских генералов идти в атаку любой ценой, теряя огромное количество человеческих жизней?" — возмутился Бьяджо ди Грация.
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По его мнению, если бы кто-то из командующих НАТО сделал нечто подобное, "его бы выгнали за вопиющую военную некомпетентность".
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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