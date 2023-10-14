https://ria.ru/20231014/zalozhniki-1902792703.html

Протестующие в Израиле призвали освободить заложников из Газы любой ценой

Протестующие в Израиле призвали освободить заложников из Газы любой ценой - РИА Новости, 14.10.2023

Протестующие в Израиле призвали освободить заложников из Газы любой ценой

Участники протестной акции в Тель-Авиве рассказали РИА Новости, что взятых ХАМАС заложников нужно освободить любой ценой, даже если ради этого нужно будет... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T17:42

2023-10-14T17:42

2023-10-14T18:56

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт — РИА Новости. Участники протестной акции в Тель-Авиве рассказали РИА Новости, что взятых ХАМАС заложников нужно освободить любой ценой, даже если ради этого нужно будет прекратить бомбить сектор Газа."Я здесь для того, чтобы сказать, что самое главное сейчас, самое необходимое — позаботиться о заложниках. Я думаю, можно было бы прекратить бомбить сектор Газа, чтобы освободить заложников, да и даже без них бомбежки Газы не могут быть решением. Бомбить Газу не равно уничтожать ХАМАС", — рассказала девушка с плакатом на иврите с требованием отпустить заложников. По ее словам, одна из основных проблем, о которой говорят участники акции, это то, что в Израиле не знают о судьбе заложников, правительство ничего не говорит им по этому поводу. Похожей позиции придерживаются многие манифестанты."Мы даже не знаем, живы они или нет, и мы все беспокоимся об их судьбе. Но власти буквально держат нас в неведении", — рассказала другая девушка, у нее на плакате по-английски написано Pain (Боль).Почти все участники акции сходятся во мнении, что освобождение заложников — это задача, которую нужно решить любой ценой. "Я считаю, что это плохо, что террористы сидят в наших тюрьмах и едят питу, а заложники находятся в Газе. Их нужно отправить туда, а наших заложников вернуть, и менять нужно всех на всех, даже если это будет неравноценный обмен", — поделился мнением пришедший на акцию мужчина, который, в отличие от остальных манифестантов, говорил с корреспондентом агентства по-русски.Желания и требования участников манифестации разделяли не все. На акцию пришла малочисленная, но громкая группа сторонников действующих властей Израиля. С их приходом на акции моментально начались стычки, которые быстро пресекала полиция. Один из противников акции заявил РИА Новости, что пришедшие выступить за освобождение заложников не любят израильских солдат и премьер-министра Биньямина Нетаньяху."Эти ребята — очень плохие люди, они все делают сложнее, они ненавидят нашего премьер-министра, наше правительство, они не любят наших солдат, они любят только арабов и выступают за "свободную Палестину", — отметил собеседник агентства.На вопрос о том, что делать с заложниками, сторонник Нетаньяху заявил: "Благослови их Господь".Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231014/plennye-1902759929.html

https://ria.ru/20231014/rezolyutsiya-1902691214.html

https://ria.ru/20231014/israel-1902757355.html

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Участники протестной акции в Тель-Авиве о беспокойстве за судьбы заложников Участники протестной акции в Тель-Авиве о беспокойстве за судьбы заложников 2023-10-14T17:42 true PT1M08S

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году