https://ria.ru/20231014/udar-1902792075.html
"Хорошая новость для Путина". В США сообщили о серии ударов по Украине
"Хорошая новость для Путина". В США сообщили о серии ударов по Украине - РИА Новости, 14.10.2023
"Хорошая новость для Путина". В США сообщили о серии ударов по Украине
Западная поддержка ВСУ может ослабнуть после выборов в Польше, что станет настоящим ударом для Киева, пишет 19fortyfive. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T17:38
2023-10-14T17:38
2023-10-14T18:57
специальная военная операция на украине
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украина
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роберт фицо
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Западная поддержка ВСУ может ослабнуть после выборов в Польше, что станет настоящим ударом для Киева, пишет 19fortyfive."Приближается самое тяжелое дипломатическое испытание для Украины — самый сильный европейский союзник и сосед Украины собирается провести парламентские выборы. <…> Если усталость Польши от войны отразится на Западе, поддержка Украины может уменьшиться, поскольку конфликт вступает в третий год, и это будет только хорошей новостью для Владимира Путина", — говорится в сообщении.Отмечается, что Варшава не единственный союзник, которому начал надоедать конфликт в бывшей советской республике. Республиканцы также в основном выступают против дополнительной поддержки со стороны США. Кроме того, в начале этого года на выборах в Словакии победил Роберт Фицо, пообещавший прекратить военную помощь Киеву.Автор обратил внимание, что поездкам президента Украины Владимира Зеленского за границу на Западе уже сейчас уделяется меньше внимания, чем год назад."Хотя большинство западных лидеров по-прежнему решительно поддерживают Киев, многие из них сталкиваются с пристальным вниманием со стороны избирателей и оппозиционных партий относительно того, когда внутренние вопросы будут иметь приоритет", — делается вывод в статье.Парламентские выборы в республике состоятся 15 октября. Основную конкуренцию правящей партии PiS, держащей лидирующую позицию с 2015 года, составляет "Гражданская коалиция" во главе с бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.
https://ria.ru/20231014/tragediya-1902784862.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Польша, Роберт Фицо, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Европейский совет
"Хорошая новость для Путина". В США сообщили о серии ударов по Украине
19fortyfive: западная поддержка Украины может уменьшится после выборов в Польше