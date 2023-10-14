https://ria.ru/20231014/trevoga-1902758392.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.10.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T14:31

2023-10-14T14:31

2023-10-14T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

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днепропетровская область

черниговская область

сумская область

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Сумской и Черниговской областях в 13.57, в 14.16 (совпадает с мск) тревогу объявили в Днепропетровской области. Ранее в субботу тревогу объявляли в Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, через некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231010/infrastruktura-1901657234.html

украина

днепропетровская область

черниговская область

сумская область

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в мире, украина, днепропетровская область, черниговская область, сумская область