https://ria.ru/20231014/soveschanie-1902830139.html
Глава Евросовета проведет совещание с лидерами ЕС по Ближнему Востоку
Глава Евросовета проведет совещание с лидерами ЕС по Ближнему Востоку - РИА Новости, 14.10.2023
Глава Евросовета проведет совещание с лидерами ЕС по Ближнему Востоку
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 17 октября проведет внеочередное совещание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС по ситуации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T22:28
2023-10-14T22:28
2023-10-14T22:28
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 17 октября проведет внеочередное совещание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС по ситуации на Ближнем Востоке, чтобы выработать общую позицию по кризису. "Я намерен созвать внеочередное совещание Евросовета в режиме видеоконференции 17 октября в 17.30 (18.30 мск). Крайне важно, чтобы Евросовет в соответствии с нашили договорами и ценностями выработал единую позицию и общее и четкое направление действий, которое отражало бы всю сложность складывающейся ситуации", - говорится в письменном приглашении Мишеля главам государств и правительств Евросоюза. Текст приглашения был опубликован на сайте Евросовета.
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в мире, ближний восток, шарль мишель, евросовет, евросоюз
В мире, Ближний Восток, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз
Глава Евросовета проведет совещание с лидерами ЕС по Ближнему Востоку
Мишель проведет совещание с лидерами ЕС для общей позиции по Ближнему Востоку