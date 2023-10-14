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Глава Евросовета проведет совещание с лидерами ЕС по Ближнему Востоку - РИА Новости, 14.10.2023
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22:28 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/soveschanie-1902830139.html
Глава Евросовета проведет совещание с лидерами ЕС по Ближнему Востоку
Глава Евросовета проведет совещание с лидерами ЕС по Ближнему Востоку - РИА Новости, 14.10.2023
Глава Евросовета проведет совещание с лидерами ЕС по Ближнему Востоку
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 17 октября проведет внеочередное совещание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС по ситуации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T22:28
2023-10-14T22:28
в мире
ближний восток
шарль мишель
евросовет
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 17 октября проведет внеочередное совещание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС по ситуации на Ближнем Востоке, чтобы выработать общую позицию по кризису. "Я намерен созвать внеочередное совещание Евросовета в режиме видеоконференции 17 октября в 17.30 (18.30 мск). Крайне важно, чтобы Евросовет в соответствии с нашили договорами и ценностями выработал единую позицию и общее и четкое направление действий, которое отражало бы всю сложность складывающейся ситуации", - говорится в письменном приглашении Мишеля главам государств и правительств Евросоюза. Текст приглашения был опубликован на сайте Евросовета.
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в мире, ближний восток, шарль мишель, евросовет, евросоюз
В мире, Ближний Восток, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз
Глава Евросовета проведет совещание с лидерами ЕС по Ближнему Востоку

Мишель проведет совещание с лидерами ЕС для общей позиции по Ближнему Востоку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что 17 октября проведет внеочередное совещание в режиме видеоконференции с лидерами ЕС по ситуации на Ближнем Востоке, чтобы выработать общую позицию по кризису.
"Я намерен созвать внеочередное совещание Евросовета в режиме видеоконференции 17 октября в 17.30 (18.30 мск). Крайне важно, чтобы Евросовет в соответствии с нашили договорами и ценностями выработал единую позицию и общее и четкое направление действий, которое отражало бы всю сложность складывающейся ситуации", - говорится в письменном приглашении Мишеля главам государств и правительств Евросоюза. Текст приглашения был опубликован на сайте Евросовета.
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