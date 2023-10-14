https://ria.ru/20231014/siriya-1902691540.html

Сирия предостерегла Израиль от распространения агрессии

Сирия предостерегла Израиль от распространения агрессии - РИА Новости, 14.10.2023

Сирия предостерегла Израиль от распространения агрессии

Сирия предостерегла Израиль от попытки расширения конфликта и разрастания его от палестинских территорий до других стран Ближнего Востока. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T00:14

2023-10-14T00:14

2023-10-14T00:14

в мире

сирия

израиль

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

иран

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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Сирия предостерегла Израиль от попытки расширения конфликта и разрастания его от палестинских территорий до других стран Ближнего Востока. "Мы все поддерживаем решение, принятое палестинским сопротивлением для защиты прав палестинского народа. Оно сделало все расчеты прежде, чем совершить свои героические действия. Израиль и те, кто его поддерживают, не должны стремиться к какому-либо распространению агрессивных действий на страны региона и уничтожению палестинского народа", - заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана. Хоссейн Амир Абдоллахиан прибыл в Дамаск в рамках своего турне по странам региона после того, как провел переговоры о ситуации в Палестине в Ираке и Ливане. Накануне прибытия главы иранской дипломатии в Дамаск Израиль нанес удары по международным аэропортам в Дамаске и Алеппо на севере Сирии, в результате чего они оказались выведены из строя. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

сирия

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палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран