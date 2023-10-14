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Рейтер призвало ЦАХАЛ расследовать гибель журналиста при обстреле Ливана - РИА Новости, 14.10.2023
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22:54 14.10.2023 (обновлено: 22:55 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/rassledovanie-1902833095.html
Рейтер призвало ЦАХАЛ расследовать гибель журналиста при обстреле Ливана
Рейтер призвало ЦАХАЛ расследовать гибель журналиста при обстреле Ливана - РИА Новости, 14.10.2023
Рейтер призвало ЦАХАЛ расследовать гибель журналиста при обстреле Ливана
Руководство информационного агентства Рейтер призвало в субботу армию обороны Израиля (IDF) провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование гибели... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T22:54
2023-10-14T22:55
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Руководство информационного агентства Рейтер призвало в субботу армию обороны Израиля (IDF) провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование гибели оператора агентства Исама Абдаллы после обстрела IDF юга Ливана. Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщал в пятницу, что сотрудник агентства Рейтер Исам Абдалла погиб на юге Ливана в результате израильского удара по автомобилю с журналистами. Агентство подтвердило его гибель. Временные силы ООН в Ливане пока не выяснили, при каких обстоятельствах группа журналистов подверглась удару на границе с Израилем. IDF намерена расследовать инцидент, в результате которого погиб Абдалла, а также пострадали несколько корреспондентов, в том числе двое сотрудников Рейтер и журналисты Франс Пресс и телеканала al-Jazeera, говорится в опубликованном на сайте агентства заявлении президента Рейтер Пола Баскоберта и главного редактора Алессандры Галлони. "Призываем армию обороны Израиля провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование. Для журналистов критически важно иметь возможность свободно и безопасно передавать новости", - заявило руководство. Баскоберт и Галлони отметили, что шокированы и глубоко опечалены гибелью Абдаллы. "Мы повторяем наши запросы, которые мы уже несколько дней направляли израильским властям с требованием разъяснить правила взаимодействия и (предоставить - ред.) гарантии, что в рамках военных операций Израиля журналисты и офисы Рейтер в Газе не станут целями. Нам до сих пор никто не ответил", - подчеркнули в агентстве. Рейтер призвал IDF "уважать СМИ и работать с ними, чтобы гарантировать безопасность всех работающих в регионе журналистов".
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
Рейтер призвало ЦАХАЛ расследовать гибель журналиста при обстреле Ливана

Рейтер призвало ЦАХАЛ расследовать гибель видеографа Абдаллы при обстреле Ливана

© Фото : Размещенная на странице фотографа в социальной сетиФотограф агентства Рейтер Исам Абдалла
Фотограф агентства Рейтер Исам Абдалла - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Фото : Размещенная на странице фотографа в социальной сети
Фотограф агентства Рейтер Исам Абдалла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Руководство информационного агентства Рейтер призвало в субботу армию обороны Израиля (IDF) провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование гибели оператора агентства Исама Абдаллы после обстрела IDF юга Ливана.
Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщал в пятницу, что сотрудник агентства Рейтер Исам Абдалла погиб на юге Ливана в результате израильского удара по автомобилю с журналистами. Агентство подтвердило его гибель. Временные силы ООН в Ливане пока не выяснили, при каких обстоятельствах группа журналистов подверглась удару на границе с Израилем.
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IDF намерена расследовать инцидент, в результате которого погиб Абдалла, а также пострадали несколько корреспондентов, в том числе двое сотрудников Рейтер и журналисты Франс Пресс и телеканала al-Jazeera, говорится в опубликованном на сайте агентства заявлении президента Рейтер Пола Баскоберта и главного редактора Алессандры Галлони.
"Призываем армию обороны Израиля провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование. Для журналистов критически важно иметь возможность свободно и безопасно передавать новости", - заявило руководство. Баскоберт и Галлони отметили, что шокированы и глубоко опечалены гибелью Абдаллы.
"Мы повторяем наши запросы, которые мы уже несколько дней направляли израильским властям с требованием разъяснить правила взаимодействия и (предоставить - ред.) гарантии, что в рамках военных операций Израиля журналисты и офисы Рейтер в Газе не станут целями. Нам до сих пор никто не ответил", - подчеркнули в агентстве.
Рейтер призвал IDF "уважать СМИ и работать с ними, чтобы гарантировать безопасность всех работающих в регионе журналистов".
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