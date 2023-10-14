https://ria.ru/20231014/rassledovanie-1902833095.html

Рейтер призвало ЦАХАЛ расследовать гибель журналиста при обстреле Ливана

Рейтер призвало ЦАХАЛ расследовать гибель журналиста при обстреле Ливана - РИА Новости, 14.10.2023

Рейтер призвало ЦАХАЛ расследовать гибель журналиста при обстреле Ливана

Руководство информационного агентства Рейтер призвало в субботу армию обороны Израиля (IDF) провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование гибели... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T22:54

2023-10-14T22:54

2023-10-14T22:55

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Руководство информационного агентства Рейтер призвало в субботу армию обороны Израиля (IDF) провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование гибели оператора агентства Исама Абдаллы после обстрела IDF юга Ливана. Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщал в пятницу, что сотрудник агентства Рейтер Исам Абдалла погиб на юге Ливана в результате израильского удара по автомобилю с журналистами. Агентство подтвердило его гибель. Временные силы ООН в Ливане пока не выяснили, при каких обстоятельствах группа журналистов подверглась удару на границе с Израилем. IDF намерена расследовать инцидент, в результате которого погиб Абдалла, а также пострадали несколько корреспондентов, в том числе двое сотрудников Рейтер и журналисты Франс Пресс и телеканала al-Jazeera, говорится в опубликованном на сайте агентства заявлении президента Рейтер Пола Баскоберта и главного редактора Алессандры Галлони. "Призываем армию обороны Израиля провести тщательное, быстрое и прозрачное расследование. Для журналистов критически важно иметь возможность свободно и безопасно передавать новости", - заявило руководство. Баскоберт и Галлони отметили, что шокированы и глубоко опечалены гибелью Абдаллы. "Мы повторяем наши запросы, которые мы уже несколько дней направляли израильским властям с требованием разъяснить правила взаимодействия и (предоставить - ред.) гарантии, что в рамках военных операций Израиля журналисты и офисы Рейтер в Газе не станут целями. Нам до сих пор никто не ответил", - подчеркнули в агентстве. Рейтер призвал IDF "уважать СМИ и работать с ними, чтобы гарантировать безопасность всех работающих в регионе журналистов".

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан