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ПВО за сутки сбила 31 украинский беспилотник

ПВО за сутки сбила 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 14.10.2023

ПВО за сутки сбила 31 украинский беспилотник

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский дрон в ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T13:58

2023-10-14T13:58

2023-10-14T13:58

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво

запорожская область

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский дрон в ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Нырково Луганской народной республики, Берестовое Харьковской области, Вербовое, Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7821 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12598 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6764 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14230 единиц специальной военной автомобильной техники.

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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луганская народная республика, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), пво, запорожская область