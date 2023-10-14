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ПВО за сутки сбила 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 14.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/pvo-1902752651.html
ПВО за сутки сбила 31 украинский беспилотник
ПВО за сутки сбила 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 14.10.2023
ПВО за сутки сбила 31 украинский беспилотник
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский дрон в ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:58
2023-10-14T13:58
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
запорожская область
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский дрон в ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Нырково Луганской народной республики, Берестовое Харьковской области, Вербовое, Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7821 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12598 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6764 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14230 единиц специальной военной автомобильной техники.
луганская народная республика
херсонская область
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луганская народная республика, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), пво, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО, Запорожская область
ПВО за сутки сбила 31 украинский беспилотник

Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили 31 украинский беспилотник

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский дрон в ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Нырково Луганской народной республики, Берестовое Харьковской области, Вербовое, Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7821 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 12598 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6764 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14230 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПВОЗапорожская область
 
 
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