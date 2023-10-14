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Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе - РИА Новости, 14.10.2023
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10:10 14.10.2023 (обновлено: 14:33 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/frantsiya-1902721067.html
Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе
Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе - РИА Новости, 14.10.2023
Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе
Президент Франции Эммануэль Макрон решил задействовать около семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас, передает телеканал BFMTV... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:10
2023-10-14T14:33
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ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решил задействовать около семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. "До семи тысяч солдат сил Sentinelle должны быть развернуты к вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления", — цитирует телеканал заявление. Накануне утром 20-летний мужчина с ножом напал на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас департамента Па-де-Кале. По словам источника в полиции, при этом он прокричал: "Аллах акбар!" Один человек погиб, еще трое получили ранения. Нападавшего задержала полиция. Оказалось, что он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведется слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности. В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Как рассказал источник РИА Новости, это Мовсар Могушков, судимый за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. По словам источника, семья задержанных пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. На фоне атаки во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы.Это не первый случай нападений на учителей в школах Франции. По данным BFMTV, за последние 40 лет в таких атаках погибли около десяти преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, но еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, в ноябре будут судить по делу о причастности к преступлению.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231013/litsey-1902687618.html
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, исламское государство, школа
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Исламское государство, Школа
Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе

Франция задействует до 7 тысяч солдат из-за нападения на школу в Аррасе

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон беседует с прессой рядом со школой Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции. 13 октября 2023
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с прессой рядом со школой Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с прессой рядом со школой Гамбетта в Аррасе на северо-востоке Франции. 13 октября 2023
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решил задействовать около семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
"До семи тысяч солдат сил Sentinelle должны быть развернуты к вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления", — цитирует телеканал заявление.
Полицейские выходят из лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Во французском Аррасе задержали восемь человек по делу о нападении на лицей
Вчера, 23:01
Накануне утром 20-летний мужчина с ножом напал на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас департамента Па-де-Кале. По словам источника в полиции, при этом он прокричал: "Аллах акбар!" Один человек погиб, еще трое получили ранения.
Нападавшего задержала полиция. Оказалось, что он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведется слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.
В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Как рассказал источник РИА Новости, это Мовсар Могушков, судимый за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. По словам источника, семья задержанных пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
На фоне атаки во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы.
Это не первый случай нападений на учителей в школах Франции. По данным BFMTV, за последние 40 лет в таких атаках погибли около десяти преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, но еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, в ноябре будут судить по делу о причастности к преступлению.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Офицеры французской полиции перед лицеем Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Источник раскрыл подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции
Вчера, 15:48
 
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