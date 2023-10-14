https://ria.ru/20231014/frantsiya-1902721067.html

Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе

Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе - РИА Новости, 14.10.2023

Макрон задействует тысячи солдат из-за нападения на школу в Аррасе

Президент Франции Эммануэль Макрон решил задействовать около семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас, передает телеканал BFMTV... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T10:10

2023-10-14T10:10

2023-10-14T14:33

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ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решил задействовать около семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. "До семи тысяч солдат сил Sentinelle должны быть развернуты к вечеру понедельника и до дальнейшего уведомления", — цитирует телеканал заявление. Накануне утром 20-летний мужчина с ножом напал на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас департамента Па-де-Кале. По словам источника в полиции, при этом он прокричал: "Аллах акбар!" Один человек погиб, еще трое получили ранения. Нападавшего задержала полиция. Оказалось, что он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведется слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности. В то же время у другой школы задержали брата напавшего. Как рассказал источник РИА Новости, это Мовсар Могушков, судимый за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*. По словам источника, семья задержанных пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. На фоне атаки во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы.Это не первый случай нападений на учителей в школах Франции. По данным BFMTV, за последние 40 лет в таких атаках погибли около десяти преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, но еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, в ноябре будут судить по делу о причастности к преступлению.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231013/litsey-1902687618.html

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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, исламское государство, школа