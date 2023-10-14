https://ria.ru/20231014/evakuatsiya-1902804508.html

Пятьдесят молдаван в секторе Газа попросили Кишинев об эвакуации

Пятьдесят молдаван в секторе Газа попросили Кишинев об эвакуации - РИА Новости, 14.10.2023

Пятьдесят молдаван в секторе Газа попросили Кишинев об эвакуации

Пятьдесят граждан Молдавии, находящиеся в секторе Газа, запросили Кишинев о помощи и эвакуации, сообщает пресс-служба молдавского МИД. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T19:02

2023-10-14T19:02

2023-10-14T19:16

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КИШИНЕВ, 14 окт - РИА Новости. Пятьдесят граждан Молдавии, находящиеся в секторе Газа, запросили Кишинев о помощи и эвакуации, сообщает пресс-служба молдавского МИД. Ранее правительство Молдавии создало межведомственную кризисную группу, которую координирует МВД, в ее задачи входит обеспечение поддержки и безопасности молдавских граждан, находящихся в Израиле. Централизованную эвакуацию своих граждан из Израиля Кишинев не организовал, власти посоветовали им воспользоваться различными коммерческими авиарейсами в Бухарест или Кишинев. "Посольство Республики Молдова в Тель-Авиве связалось с гражданами Республики Молдова в секторе Газа и получило 50 просьб о помощи и возможной эвакуации… КПП "Рафах" на границе с Арабской Республикой Египет в настоящее время является единственным пунктом эвакуации более 2 миллионов человек из сектора Газа. Ситуация остается сложной, особенно из-за продолжающихся ракетных обстрелов и неопределенности в отношении функционирования контрольно-пропускного пункта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Молдавии. В ведомстве отметили, что по дипломатическим каналам находятся в постоянном контакте с властями Израиля и Египта, а также других стран региона по вопросам эвакуации молдавских граждан. Также напомнили о том, что в Египет был отправлен сотрудник консульства Молдавии в Израиле, чтобы помогать молдавским гражданам, оказавшимся в секторе Газа. "Пока дипломаты ведут переговоры, он готовится встретить наших граждан на контрольно-пропускном пункте "Рафах". Здесь готовы выдать проездные документы лицам, не имеющим паспорта, и облегчить их транзит в Каир, а затем в Республику Молдова", - пояснили в МИД. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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в мире, израиль, кишинев, молдавия, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон