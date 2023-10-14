https://ria.ru/20231014/diplomaty-1902695694.html

В США дипломатов просят не говорить о деэскалации в Газе, пишут СМИ

В США дипломатов просят не говорить о деэскалации в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2023

В США дипломатов просят не говорить о деэскалации в Газе, пишут СМИ

Госдепартамент США просит дипломатов, работающих над вопросами Ближнего Востока, воздержаться от публичного использования таких слов, как "деэскалация" или... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T01:31

2023-10-14T01:31

2023-10-14T01:31

в мире

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оон

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Госдепартамент США просит дипломатов, работающих над вопросами Ближнего Востока, воздержаться от публичного использования таких слов, как "деэскалация" или "прекращение насилия", на фоне продвижения операций Израиля в отношении сектора Газа, сообщает издание HuffPost со ссылкой на внутреннюю переписку. "Согласно внутренним электронным письмам, просмотренным HuffPost, на фоне усиления атак Израиля против Газы госдепартамент отговаривает дипломатов, работающих над вопросами Ближнего Востока, от публичных заявлений о том, что США хотят видеть меньше насилия. В сообщениях, распространенных в пятницу, сотрудники госдепартамента написали, что высокопоставленные чиновники не хотят, чтобы материалы для прессы включали три конкретные фразы: "деэскалация/прекращение огня", "прекращение насилия/кровопролития" и "восстановление спокойствия", - сообщает издание. Как отмечается, эти письма были отправлены через несколько часов после того, как Израиль призвал жителей в северной части Газы эвакуироваться. В пятницу Армия обороны Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

сша

израиль

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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