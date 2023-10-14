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В МИД заявили, что надо учитывать ядерный арсенал Запада - РИА Новости, 14.10.2023
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03:05 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/arsenal-1902699809.html
В МИД заявили, что надо учитывать ядерный арсенал Запада
В МИД заявили, что надо учитывать ядерный арсенал Запада - РИА Новости, 14.10.2023
В МИД заявили, что надо учитывать ядерный арсенал Запада
Россия вынуждена учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Лондона и Парижа, который они могут обернуть против Москвы на фоне заявлений о намерении... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T03:05
2023-10-14T03:05
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ООН, 14 окт - РИА Новости. Россия вынуждена учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Лондона и Парижа, который они могут обернуть против Москвы на фоне заявлений о намерении нанести ей стратегическое поражение, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов. "В условиях, когда консолидированный на антироссийской основе ядерный блок НАТО заявил о намерении нанести нам "стратегическое поражение", вынуждены со всей серьезностью учитывать фактор совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, который они совместно способны обратить против России", - сказал Воронцов. По его словам, приостановление действия ДСНВ – вынужденный, легитимный и полностью обоснованный шаг со стороны РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее отметил, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
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россия, сша, владимир путин, сергей рябков, анатолий антонов, нато, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Сергей Рябков, Анатолий Антонов, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
В МИД заявили, что надо учитывать ядерный арсенал Запада

МИД: России надо учитывать ядерный арсенал Запада, который он может использовать

© U.S. Air ForceКонцептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
© U.S. Air Force
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США. Архивное фото
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ООН, 14 окт - РИА Новости. Россия вынуждена учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Лондона и Парижа, который они могут обернуть против Москвы на фоне заявлений о намерении нанести ей стратегическое поражение, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
«
"В условиях, когда консолидированный на антироссийской основе ядерный блок НАТО заявил о намерении нанести нам "стратегическое поражение", вынуждены со всей серьезностью учитывать фактор совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, который они совместно способны обратить против России", - сказал Воронцов.
По его словам, приостановление действия ДСНВ – вынужденный, легитимный и полностью обоснованный шаг со стороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее отметил, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.
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РоссияСШАВладимир ПутинСергей РябковАнатолий АнтоновНАТОГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
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