https://ria.ru/20231014/aktsiya-1902831977.html

В Париже, Лондоне и Милане прошли акции в поддержку Палестины

В Париже, Лондоне и Милане прошли акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 15.10.2023

В Париже, Лондоне и Милане прошли акции в поддержку Палестины

В Париже, Лондоне и Милане в субботу прошли акции в поддержку Палестины. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-14T22:44

2023-10-14T22:44

2023-10-15T00:03

в мире

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палестина

франция

жеральд дарманен

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Париже, Лондоне и Милане в субботу прошли акции в поддержку Палестины.Как сообщил корреспондент РИА Новости, на манифестации на площади Республики в столице Франции собралось несколько десятков человек. Многие пришли с палестинскими флагами. Они скандировали пропалестинские и антиправительственные лозунги.Вскоре после начала акции, не согласованной с полицией, силовики начали задерживать митингующих. По данным правоохранителей, которые приводит телеканал BFMTV, речь идет о 19 протестующих.В Лондоне в аналогичном мероприятии приняли участие более тысячи человек.Как сообщил Sky News, протестующие маршем прошли по центру британской столицы, размахивая баннерами и флагами Палестины, скандируя лозунги в поддержку ее независимости. Путь демонстрантов проходил и мимо Даунинг-стрит, где располагается канцелярия премьер-министра Риши Сунака. По мере приближения к офису главы правительства в толпе слышались неодобрительные высказывания в его адрес.Подобные демонстрации прошли и в других городах Великобритании, в том числе Манчестере и Эдинбурге.В Милане, по данным газеты Corriere della Sera, в митинге приняли участие около четырех тысяч человек.Манифестанты прошли пару километров от центрального вокзала до парка Троттер с палестинскими флагами и лозунгами против Израиля. Со сцены организаторы митинга раскритиковали решение мэрии Милана вывесить израильские флаги в знак солидарности. Помимо скандирования "Свободу Палестине" и оскорблений в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, участники манифестации организовали минуту молчания в знак памяти о погибших палестинцах.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231012/protest-1902400390.html

https://ria.ru/20231014/aktsiya-1902770374.html

https://ria.ru/20231014/izrail-1902830433.html

https://ria.ru/20231014/operatsiya-1902807841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Марш в поддержку Палестины в Лондоне Марш в поддержку Палестины в Лондоне 2023-10-14T22:44 true PT1M03S

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в мире, израиль, палестина, франция, жеральд дарманен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон