https://ria.ru/20231013/zhuravel-1902514488.html

Обвиняемый в сожжении Корана Журавель частично признал вину

Обвиняемый в сожжении Корана Журавель частично признал вину - РИА Новости, 13.10.2023

Обвиняемый в сожжении Корана Журавель частично признал вину

Обвиняемый в сожжении Корана житель Волгограда Никита Журавель частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из Висаитовского районного суда... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:23

2023-10-13T13:23

2023-10-13T14:12

грозный

волгоград

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 13 окт — РИА Новости. Обвиняемый в сожжении Корана житель Волгограда Никита Журавель частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из Висаитовского районного суда Грозного, где проходит первый процесс по делу молодого человека."Я себя признаю виновным в совершении преступления касательно части второй статьи 148, а именно в самом сожжении священной книги — Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео, не имел об этом представления", — сказал он.Журавель извинился за свой поступок, который, по его словам, совершен, "прежде всего, от незнания всей важности этой книги для мусульман".В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете, Журавель дал показания, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждены уголовные дела об оскорблении чувств верующих (часть вторая статьи 148 УК) и о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (часть вторая статьи 213). Следствие передали в Чечню. В пресс-службе центрального аппарата СК заявили, что "поводом для принятия решения послужили, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими". В свою очередь, министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что ведомство "считает необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе с преимущественно мусульманским населением".

https://ria.ru/20231013/kadyrov-1902477690.html

https://ria.ru/20230520/koran-1873169124.html

грозный

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

грозный, волгоград, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, чеченская республика (чечня)