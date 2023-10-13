Рейтинг@Mail.ru
"Прогнали со сцены". В США рассказали про худший день Зеленского - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 13.10.2023 (обновлено: 01:21 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902408822.html
"Прогнали со сцены". В США рассказали про худший день Зеленского
"Прогнали со сцены". В США рассказали про худший день Зеленского - РИА Новости, 13.10.2023
"Прогнали со сцены". В США рассказали про худший день Зеленского
Конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение американского интереса к Украине, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T01:20
2023-10-13T01:21
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
палестина
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960164_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_58814f08e8986e9d31d61277343d4c4a.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение американского интереса к Украине, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Это был его худший день (день начала конфликта в Израиле. — Прим. ред.). И не потому что он еврей, &lt;...&gt; а потому что он больше не будет в центре внимания&quot;, — заметила эксперт.Квятковски добавила, что западное оружие, поставленное Украине, оказалось в руках солдат ХАМАС. По ее мнению, США в очередной раз повторяют свои ошибки, поставляя оружие одной стране и затем обнаруживая, что это оружие используется против другого их союзника.Кроме того, аналитик предположила, что американский интерес к Украине уже вряд ли окажется на том же уровне, что и раньше. "Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) придется соперничать за поставки оружия с нашим лучшим союзником", — считает Квятковски.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902396993.html
израиль
украина
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960164_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_840c86932e0e71bfa8eac6f22ac015a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, украина, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Палестина, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Прогнали со сцены". В США рассказали про худший день Зеленского

Подполковник Квятковски: Украина потеряет интерес США из-за Израиля

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение американского интереса к Украине, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Это был его худший день (день начала конфликта в Израиле. — Прим. ред.). И не потому что он еврей, <...> а потому что он больше не будет в центре внимания", — заметила эксперт.

Квятковски добавила, что западное оружие, поставленное Украине, оказалось в руках солдат ХАМАС. По ее мнению, США в очередной раз повторяют свои ошибки, поставляя оружие одной стране и затем обнаруживая, что это оружие используется против другого их союзника.
Кроме того, аналитик предположила, что американский интерес к Украине уже вряд ли окажется на том же уровне, что и раньше.
«
"Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) придется соперничать за поставки оружия с нашим лучшим союзником", — считает Квятковски.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
СМИ: Зеленский пошел на странный шаг из-за сигнала США по Израилю
Вчера, 22:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаПалестинаХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала