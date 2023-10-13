https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902408822.html

"Прогнали со сцены". В США рассказали про худший день Зеленского

"Прогнали со сцены". В США рассказали про худший день Зеленского - РИА Новости, 13.10.2023

"Прогнали со сцены". В США рассказали про худший день Зеленского

Конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение американского интереса к Украине, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T01:20

2023-10-13T01:20

2023-10-13T01:21

специальная военная операция на украине

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израиль

украина

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение американского интереса к Украине, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это был его худший день (день начала конфликта в Израиле. — Прим. ред.). И не потому что он еврей, <...> а потому что он больше не будет в центре внимания", — заметила эксперт.Квятковски добавила, что западное оружие, поставленное Украине, оказалось в руках солдат ХАМАС. По ее мнению, США в очередной раз повторяют свои ошибки, поставляя оружие одной стране и затем обнаруживая, что это оружие используется против другого их союзника.Кроме того, аналитик предположила, что американский интерес к Украине уже вряд ли окажется на том же уровне, что и раньше. "Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) придется соперничать за поставки оружия с нашим лучшим союзником", — считает Квятковски.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902396993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, украина, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году