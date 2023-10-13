https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902408822.html
"Прогнали со сцены". В США рассказали про худший день Зеленского
"Прогнали со сцены". В США рассказали про худший день Зеленского - РИА Новости, 13.10.2023
"Прогнали со сцены". В США рассказали про худший день Зеленского
Конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение американского интереса к Украине, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T01:20
2023-10-13T01:20
2023-10-13T01:21
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение американского интереса к Украине, заявила бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это был его худший день (день начала конфликта в Израиле. — Прим. ред.). И не потому что он еврей, <...> а потому что он больше не будет в центре внимания", — заметила эксперт.Квятковски добавила, что западное оружие, поставленное Украине, оказалось в руках солдат ХАМАС. По ее мнению, США в очередной раз повторяют свои ошибки, поставляя оружие одной стране и затем обнаруживая, что это оружие используется против другого их союзника.Кроме того, аналитик предположила, что американский интерес к Украине уже вряд ли окажется на том же уровне, что и раньше. "Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) придется соперничать за поставки оружия с нашим лучшим союзником", — считает Квятковски.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
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в мире, израиль, украина, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Палестина, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Прогнали со сцены". В США рассказали про худший день Зеленского
Подполковник Квятковски: Украина потеряет интерес США из-за Израиля