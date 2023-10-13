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Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам на СВО - РИА Новости, 15.10.2023
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21:20 13.10.2023 (обновлено: 16:30 15.10.2023)
https://ria.ru/20231013/volontery-1902911541.html
Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам на СВО
Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам на СВО - РИА Новости, 15.10.2023
Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам на СВО
Волонтеры в Пензенской области упаковали тысячу вещмешков и передали их в военкоматы для выдачи добровольцам, которые в скором времени отправятся в зону... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-13T21:20
2023-10-15T16:30
надежные люди
пензенская область
олег мельниченко
россия
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САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости. Волонтеры в Пензенской области упаковали тысячу вещмешков и передали их в военкоматы для выдачи добровольцам, которые в скором времени отправятся в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Наши волонтеры собирают очередной гуманитарный груз для бойцов... Всего волонтеры хотят подготовить более 3 тысяч вещмешков. В состав армейских баулов вошли аптечки, спальные мешки, тактические перчатки, наколенники, специальные очки и другие элементы обмундирования, которые так необходимы на фронте. Тысячу вещмешков уже передали в военкоматы, чтобы их выдали бойцам перед отправкой. Еще более двух тысяч ребята собирают сейчас. Они будут еженедельно передавать их по мере необходимости в течение трех месяцев", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вещмешки будут выдавать добровольцам, которые в скором времени оправятся в зону проведения специальной военной операции. "Волонтеры делают огромную работу, помогают нам снабжать добровольцев обмундированием, да и помимо этого они постоянно оказывают помощь в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону СВО. Огромное спасибо вам за работу. Нашим бойцам просто необходима поддержка", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20231014/spetspodrazdeleniya-1902720905.html
https://ria.ru/20231013/kartofel-1902542098.html
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пензенская область, олег мельниченко, россия
Надежные люди, Пензенская область, Олег Мельниченко, Россия
Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам на СВО

Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам, уезжающим на СВО

© Фото : Мельниченко/TelegramПензенские волонтеры
Пензенские волонтеры - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Мельниченко/Telegram
Пензенские волонтеры
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости. Волонтеры в Пензенской области упаковали тысячу вещмешков и передали их в военкоматы для выдачи добровольцам, которые в скором времени отправятся в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Наши волонтеры собирают очередной гуманитарный груз для бойцов... Всего волонтеры хотят подготовить более 3 тысяч вещмешков. В состав армейских баулов вошли аптечки, спальные мешки, тактические перчатки, наколенники, специальные очки и другие элементы обмундирования, которые так необходимы на фронте. Тысячу вещмешков уже передали в военкоматы, чтобы их выдали бойцам перед отправкой. Еще более двух тысяч ребята собирают сейчас. Они будут еженедельно передавать их по мере необходимости в течение трех месяцев", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что вещмешки будут выдавать добровольцам, которые в скором времени оправятся в зону проведения специальной военной операции.
"Волонтеры делают огромную работу, помогают нам снабжать добровольцев обмундированием, да и помимо этого они постоянно оказывают помощь в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону СВО. Огромное спасибо вам за работу. Нашим бойцам просто необходима поддержка", - добавил глава региона.
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Надежные людиПензенская областьОлег МельниченкоРоссия
 
 
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