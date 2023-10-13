https://ria.ru/20231013/volontery-1902911541.html
Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам на СВО
Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам на СВО - РИА Новости, 15.10.2023
Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам на СВО
Волонтеры в Пензенской области упаковали тысячу вещмешков и передали их в военкоматы для выдачи добровольцам, которые в скором времени отправятся в зону... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-13T21:20
2023-10-13T21:20
2023-10-15T16:30
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САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости. Волонтеры в Пензенской области упаковали тысячу вещмешков и передали их в военкоматы для выдачи добровольцам, которые в скором времени отправятся в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Наши волонтеры собирают очередной гуманитарный груз для бойцов... Всего волонтеры хотят подготовить более 3 тысяч вещмешков. В состав армейских баулов вошли аптечки, спальные мешки, тактические перчатки, наколенники, специальные очки и другие элементы обмундирования, которые так необходимы на фронте. Тысячу вещмешков уже передали в военкоматы, чтобы их выдали бойцам перед отправкой. Еще более двух тысяч ребята собирают сейчас. Они будут еженедельно передавать их по мере необходимости в течение трех месяцев", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вещмешки будут выдавать добровольцам, которые в скором времени оправятся в зону проведения специальной военной операции. "Волонтеры делают огромную работу, помогают нам снабжать добровольцев обмундированием, да и помимо этого они постоянно оказывают помощь в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону СВО. Огромное спасибо вам за работу. Нашим бойцам просто необходима поддержка", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20231014/spetspodrazdeleniya-1902720905.html
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пензенская область, олег мельниченко, россия
Надежные люди, Пензенская область, Олег Мельниченко, Россия
Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам на СВО
Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам, уезжающим на СВО
САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости.
Волонтеры в Пензенской области упаковали тысячу вещмешков и передали их в военкоматы для выдачи добровольцам, которые в скором времени отправятся в зону специальной военной операции, сообщил губернатор
Олег Мельниченко.
"Наши волонтеры собирают очередной гуманитарный груз для бойцов... Всего волонтеры хотят подготовить более 3 тысяч вещмешков. В состав армейских баулов вошли аптечки, спальные мешки, тактические перчатки, наколенники, специальные очки и другие элементы обмундирования, которые так необходимы на фронте. Тысячу вещмешков уже передали в военкоматы, чтобы их выдали бойцам перед отправкой. Еще более двух тысяч ребята собирают сейчас. Они будут еженедельно передавать их по мере необходимости в течение трех месяцев", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что вещмешки будут выдавать добровольцам, которые в скором времени оправятся в зону проведения специальной военной операции.
"Волонтеры делают огромную работу, помогают нам снабжать добровольцев обмундированием, да и помимо этого они постоянно оказывают помощь в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону СВО. Огромное спасибо вам за работу. Нашим бойцам просто необходима поддержка", - добавил глава региона.
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