https://ria.ru/20231013/volontery-1902911541.html

Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам на СВО

Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам на СВО - РИА Новости, 15.10.2023

Пензенские волонтеры передали тысячу вещмешков добровольцам на СВО

Волонтеры в Пензенской области упаковали тысячу вещмешков и передали их в военкоматы для выдачи добровольцам, которые в скором времени отправятся в зону... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-13T21:20

2023-10-13T21:20

2023-10-15T16:30

надежные люди

пензенская область

олег мельниченко

россия

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САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости. Волонтеры в Пензенской области упаковали тысячу вещмешков и передали их в военкоматы для выдачи добровольцам, которые в скором времени отправятся в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Наши волонтеры собирают очередной гуманитарный груз для бойцов... Всего волонтеры хотят подготовить более 3 тысяч вещмешков. В состав армейских баулов вошли аптечки, спальные мешки, тактические перчатки, наколенники, специальные очки и другие элементы обмундирования, которые так необходимы на фронте. Тысячу вещмешков уже передали в военкоматы, чтобы их выдали бойцам перед отправкой. Еще более двух тысяч ребята собирают сейчас. Они будут еженедельно передавать их по мере необходимости в течение трех месяцев", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что вещмешки будут выдавать добровольцам, которые в скором времени оправятся в зону проведения специальной военной операции. "Волонтеры делают огромную работу, помогают нам снабжать добровольцев обмундированием, да и помимо этого они постоянно оказывают помощь в сборе и отправке гуманитарных грузов в зону СВО. Огромное спасибо вам за работу. Нашим бойцам просто необходима поддержка", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20231014/spetspodrazdeleniya-1902720905.html

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пензенская область, олег мельниченко, россия