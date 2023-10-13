https://ria.ru/20231013/vengriya-1902478272.html
Венгрия расширит присутствие пищевых компаний на российском рынке
Венгрия расширит присутствие пищевых компаний на российском рынке - РИА Новости, 13.10.2023
Венгрия расширит присутствие пищевых компаний на российском рынке
Венгрия расширяет присутствие сельскохозяйственных и пищевых компаний на российском рынке, а также выступает за развитие сотрудничества в здравоохранения,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:41
2023-10-13T11:41
2023-10-13T13:01
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БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Венгрия расширяет присутствие сельскохозяйственных и пищевых компаний на российском рынке, а также выступает за развитие сотрудничества в здравоохранения, поскольку эти сферы не затронуты санкциями, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии."Санкции не затрагивают сельское хозяйство и здравоохранение, поэтому мы продолжаем поддерживать расширение присутствия венгерских компаний сельскохозяйственной и пищевой промышленности на российском рынке, а также выступаем за развитие сотрудничества в сфере здравоохранения", - написал Сийярто в Facebook*, разместив фотографии совместного заседания с Мурашко.По словам Сийярто, глава российского минздрава "лично много сделал для развития сотрудничества, идет ли речь о поставках газа или о прививках от коронавируса ранее".Глава венгерского МИД также отметил, что сотрудничество с Россией в стратегических сферах имеет "серьезную важность" для Венгрии, а ее "безопасное энергоснабжение не может быть гарантировано без поддержания отношений с Россией"."Венгрия стремится продолжать сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, отстаивая национальные интересы, даже в нынешних геополитических обстоятельствах", - подчеркнул Сийярто.Ранее Сийярто заявил, что в ходе посещения Российской энергетической недели в Москве 13 октября встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком, обсудит вопросы энергетического сотрудничества Москвы и Будапешта, однако не планирует заключать новые контракты, поскольку в силе остаются действующие долгосрочные соглашения.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231003/obvineniya-1900091328.html
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венгрия, в мире, петер сийярто, михаил мурашко, россия
Венгрия, В мире, Петер Сийярто, Михаил Мурашко, Россия
Венгрия расширит присутствие пищевых компаний на российском рынке
Сийярто: Венгрия расширит присутствие пищевых компаний на российском рынке
БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Венгрия расширяет присутствие сельскохозяйственных и пищевых компаний на российском рынке, а также выступает за развитие сотрудничества в здравоохранения, поскольку эти сферы не затронуты санкциями, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.
«
"Санкции не затрагивают сельское хозяйство и здравоохранение, поэтому мы продолжаем поддерживать расширение присутствия венгерских компаний сельскохозяйственной и пищевой промышленности на российском рынке, а также выступаем за развитие сотрудничества в сфере здравоохранения", - написал Сийярто в Facebook*, разместив фотографии совместного заседания с Мурашко.
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По словам Сийярто, глава российского минздрава "лично много сделал для развития сотрудничества, идет ли речь о поставках газа или о прививках от коронавируса ранее".
Глава венгерского МИД также отметил, что сотрудничество с Россией в стратегических сферах имеет "серьезную важность" для Венгрии, а ее "безопасное энергоснабжение не может быть гарантировано без поддержания отношений с Россией".
«
"Венгрия стремится продолжать сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, отстаивая национальные интересы, даже в нынешних геополитических обстоятельствах", - подчеркнул Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что в ходе посещения Российской энергетической недели в Москве
13 октября встретится с вице-премьером РФ Александром Новаком
, обсудит вопросы энергетического сотрудничества Москвы и Будапешта
, однако не планирует заключать новые контракты, поскольку в силе остаются действующие долгосрочные соглашения.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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