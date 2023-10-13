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Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября - РИА Новости, 13.10.2023
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08:57 13.10.2023
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Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября
Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября - РИА Новости, 13.10.2023
Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября
Южная Корея с 16 октября начнет проводить ежегодные крупномасштабные полевые учения "Хогук", передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:57
2023-10-13T08:57
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СЕУЛ, 13 окт – РИА Новости. Южная Корея с 16 октября начнет проводить ежегодные крупномасштабные полевые учения "Хогук", передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны. В ежегодных учениях принимают участие армия, ВМС, ВВС, морская пехота. Они продлятся до 22 ноября. Целью учений является повышение оборонной готовности и оперативной совместимости. Сообщается, что в этом году учения будут имитировать различные ядерные угрозы, в том числе от ракет и беспилотных средств Северной Кореи. Американские военнослужащие также примут участие в учениях для повышения оперативной совместимости. Ежегодные учения "Хогук" проводятся с 1996 года во второй половине года.
https://ria.ru/20231013/kndr-1902421765.html
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в мире, южная корея, кндр (северная корея), безопасность, общество
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Безопасность, Общество
Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября

Yonhap: Южная Корея проведет ежегодные масштабные военные учения 16 октября

© РИА Новости / Андрей Ольферт | Перейти в медиабанкВоенная техника на учениях в Южной Корее
Военная техника на учениях в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Андрей Ольферт
Перейти в медиабанк
Военная техника на учениях в Южной Корее. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 13 окт – РИА Новости. Южная Корея с 16 октября начнет проводить ежегодные крупномасштабные полевые учения "Хогук", передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны.
В ежегодных учениях принимают участие армия, ВМС, ВВС, морская пехота. Они продлятся до 22 ноября. Целью учений является повышение оборонной готовности и оперативной совместимости.
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Сообщается, что в этом году учения будут имитировать различные ядерные угрозы, в том числе от ракет и беспилотных средств Северной Кореи. Американские военнослужащие также примут участие в учениях для повышения оперативной совместимости.
Ежегодные учения "Хогук" проводятся с 1996 года во второй половине года.
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