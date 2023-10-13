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Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября
Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября - РИА Новости, 13.10.2023
Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября
Южная Корея с 16 октября начнет проводить ежегодные крупномасштабные полевые учения "Хогук", передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:57
2023-10-13T08:57
2023-10-13T08:57
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СЕУЛ, 13 окт – РИА Новости. Южная Корея с 16 октября начнет проводить ежегодные крупномасштабные полевые учения "Хогук", передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны. В ежегодных учениях принимают участие армия, ВМС, ВВС, морская пехота. Они продлятся до 22 ноября. Целью учений является повышение оборонной готовности и оперативной совместимости. Сообщается, что в этом году учения будут имитировать различные ядерные угрозы, в том числе от ракет и беспилотных средств Северной Кореи. Американские военнослужащие также примут участие в учениях для повышения оперативной совместимости. Ежегодные учения "Хогук" проводятся с 1996 года во второй половине года.
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в мире, южная корея, кндр (северная корея), безопасность, общество
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Безопасность, Общество
Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября
Yonhap: Южная Корея проведет ежегодные масштабные военные учения 16 октября