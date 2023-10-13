https://ria.ru/20231013/ucheniya-1902428689.html

Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября

Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября - РИА Новости, 13.10.2023

Южная Корея проведет крупномасштабные военные учения 16 октября

Южная Корея с 16 октября начнет проводить ежегодные крупномасштабные полевые учения "Хогук", передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:57

2023-10-13T08:57

2023-10-13T08:57

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СЕУЛ, 13 окт – РИА Новости. Южная Корея с 16 октября начнет проводить ежегодные крупномасштабные полевые учения "Хогук", передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны. В ежегодных учениях принимают участие армия, ВМС, ВВС, морская пехота. Они продлятся до 22 ноября. Целью учений является повышение оборонной готовности и оперативной совместимости. Сообщается, что в этом году учения будут имитировать различные ядерные угрозы, в том числе от ракет и беспилотных средств Северной Кореи. Американские военнослужащие также примут участие в учениях для повышения оперативной совместимости. Ежегодные учения "Хогук" проводятся с 1996 года во второй половине года.

https://ria.ru/20231013/kndr-1902421765.html

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южная корея

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в мире, южная корея, кндр (северная корея), безопасность, общество