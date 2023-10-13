Новак призвал изучить предложение Ирана создать газовый центр
Новак: надо изучить предложение Ирана создать газовый центр с участием России
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Надо оценить и изучить предложение Ирана создать газовый центр с участием Туркмении, России и Катара, сообщил в интервью RT Arabic во время Российской энергетической недели (РЭН) вице-премьер России Александр Новак.
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"Думаю, что наша компания "Газпром" изучит этот вопрос. Если это действительно реально и потенциально хороший проект, то, конечно, в нем будет участвовать и Россия. Но надо его оценить и изучить", – сказал Новак, отвечая на вопрос о предложении Ирана создать газовый центр с участием Туркмении, России и Катара.
Министр нефти Ирана Джавад Оуджи во время выступления на сессии в рамках РЭН отмечал, что страна благодаря географическому расположению и богатым запасам газа может стать местом для торговли энергоресурсами и их транзита.
По словам Оуджи, Иран имеет богатые нефтегазовые запасы, на севере Ирана есть российские большие компании, Россия и Туркмения, а на юге Катар. Он добавил, что по запасам газа Россия находится на первом месте, на втором – Иран, на третьем – Катар, на четвертом – Туркмения. По его мнению, Иран может стать местом транзита, торговли энергоресурсами.
Новак в рамках РЭН сообщал, что Россия и Иран обсуждают поставки российского газа, рассматривают разные варианты, в том числе своп. Также об обсуждении поставок российского газа на иранский рынок сообщил в ходе пленарной сессии РЭН президент России Владимир Путин. Перспективы взаимодействия с иранской компанией National Iranian Oil Company на РЭН рассмотрел "Газпром".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.