https://ria.ru/20231013/tovarooborot-1902419303.html
Товарооборот Китая и США сократился на 14 процентов
Товарооборот Китая и США сократился на 14 процентов - РИА Новости, 13.10.2023
Товарооборот Китая и США сократился на 14 процентов
Товарооборот Китая и CША по итогам первых трех кварталов 2023 года сократился на 14% в годовом выражении, составив 495,9 миллиарда долларов, свидетельствуют... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T06:32
2023-10-13T06:32
2023-10-13T06:32
китай
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам первых трех кварталов 2023 года сократился на 14% в годовом выражении, составив 495,9 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Соединенные Штаты при этом остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые девять месяцев года сократился в годовом выражении на 16,4% и составил 372,2 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 123,7 миллиарда, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в сентябре уровень товарооборота двух стран составил 58,8 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 12,8 миллиарда долларов, Китай в США - на 46,019 миллиарда. По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231013/tovarooborot-1902419193.html
https://ria.ru/20231011/kitay-1901797733.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, в мире
Товарооборот Китая и США сократился на 14 процентов
Таможня: товарооборот Китая и США за 3 квартала 2023 года сократился на 14%
ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам первых трех кварталов 2023 года сократился на 14% в годовом выражении, составив 495,9 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
Соединенные Штаты при этом остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.
Товарооборот России и Китая за три квартала 2023 года вырос почти на треть
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США
за первые девять месяцев года сократился в годовом выражении на 16,4% и составил 372,2 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 123,7 миллиарда, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в сентябре уровень товарооборота двух стран составил 58,8 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 12,8 миллиарда долларов, Китай в США - на 46,019 миллиарда.
По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
Запад просчитался. Китай нарушил планы США и Европы