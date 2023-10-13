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Товарооборот Китая и США сократился на 14 процентов - РИА Новости, 13.10.2023
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06:32 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/tovarooborot-1902419303.html
Товарооборот Китая и США сократился на 14 процентов
Товарооборот Китая и США сократился на 14 процентов - РИА Новости, 13.10.2023
Товарооборот Китая и США сократился на 14 процентов
Товарооборот Китая и CША по итогам первых трех кварталов 2023 года сократился на 14% в годовом выражении, составив 495,9 миллиарда долларов, свидетельствуют... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T06:32
2023-10-13T06:32
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам первых трех кварталов 2023 года сократился на 14% в годовом выражении, составив 495,9 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Соединенные Штаты при этом остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые девять месяцев года сократился в годовом выражении на 16,4% и составил 372,2 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 123,7 миллиарда, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в сентябре уровень товарооборота двух стран составил 58,8 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 12,8 миллиарда долларов, Китай в США - на 46,019 миллиарда. По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231013/tovarooborot-1902419193.html
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китай, сша, в мире
Китай, США, В мире
Товарооборот Китая и США сократился на 14 процентов

Таможня: товарооборот Китая и США за 3 квартала 2023 года сократился на 14%

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам первых трех кварталов 2023 года сократился на 14% в годовом выражении, составив 495,9 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
Соединенные Штаты при этом остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.
КПП Маньчжоули на китайско-российской границе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Товарооборот России и Китая за три квартала 2023 года вырос почти на треть
06:29
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые девять месяцев года сократился в годовом выражении на 16,4% и составил 372,2 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 123,7 миллиарда, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в сентябре уровень товарооборота двух стран составил 58,8 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 12,8 миллиарда долларов, Китай в США - на 46,019 миллиарда.
По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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