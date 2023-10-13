Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России и Китая за три квартала 2023 года вырос почти на треть - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 13.10.2023 (обновлено: 08:44 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/tovarooborot-1902419193.html
Товарооборот России и Китая за три квартала 2023 года вырос почти на треть
Товарооборот России и Китая за три квартала 2023 года вырос почти на треть - РИА Новости, 13.10.2023
Товарооборот России и Китая за три квартала 2023 года вырос почти на треть
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 29,5 процента и составил почти 176,4 миллиарда долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T06:29
2023-10-13T08:44
экономика
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759808522_0:316:3059:2036_1920x0_80_0_0_a7e4d8bc759cf5835b9add8b8cd270d7.jpg
ПЕКИН, 13 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 29,5 процента и составил почти 176,4 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период поставил товаров на почти 81,4 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 56,9 процента, а импортировал на 12,7 процентов больше — 94,9 миллиарда долларов.Отдельно в сентябре товарооборот двух стран достиг 21,1 миллиарда долларов, Россия ввезла в КНР товаров на сумму 11,5 миллиарда долларов, а закупила — на 9,6 миллиарда долларов.По итогам 2022 года товарооборот вырос на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя государствами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20231005/kitay-1900810817.html
https://ria.ru/20231012/rf-1902284822.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759808522_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_a992161c236317d83d9561c72ec42686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, пекин
Экономика, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Пекин
Товарооборот России и Китая за три квартала 2023 года вырос почти на треть

Таможня: Товарооборот России и Китая за три квартала 2023 года вырос на 29,5%

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКПП "Маньчжоули" на китайско-российской границе
КПП Маньчжоули на китайско-российской границе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
КПП "Маньчжоули" на китайско-российской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 29,5 процента и составил почти 176,4 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период поставил товаров на почти 81,4 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 56,9 процента, а импортировал на 12,7 процентов больше — 94,9 миллиарда долларов.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Россия и Китай будут сотрудничать по инициативе "Один пояс — один путь"
5 октября, 21:00
Отдельно в сентябре товарооборот двух стран достиг 21,1 миллиарда долларов, Россия ввезла в КНР товаров на сумму 11,5 миллиарда долларов, а закупила — на 9,6 миллиарда долларов.
По итогам 2022 года товарооборот вырос на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя государствами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин
Вчера, 15:40
 
ЭкономикаКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала