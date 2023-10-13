https://ria.ru/20231013/tovarooborot-1902419193.html

Товарооборот России и Китая за три квартала 2023 года вырос почти на треть

Товарооборот России и Китая за три квартала 2023 года вырос почти на треть - РИА Новости, 13.10.2023

Товарооборот России и Китая за три квартала 2023 года вырос почти на треть

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 29,5 процента и составил почти 176,4 миллиарда долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T06:29

2023-10-13T06:29

2023-10-13T08:44

экономика

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

пекин

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ПЕКИН, 13 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 29,5 процента и составил почти 176,4 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период поставил товаров на почти 81,4 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 56,9 процента, а импортировал на 12,7 процентов больше — 94,9 миллиарда долларов.Отдельно в сентябре товарооборот двух стран достиг 21,1 миллиарда долларов, Россия ввезла в КНР товаров на сумму 11,5 миллиарда долларов, а закупила — на 9,6 миллиарда долларов.По итогам 2022 года товарооборот вырос на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя государствами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20231005/kitay-1900810817.html

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китай

россия

пекин

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экономика, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, пекин