Рейтинг@Mail.ru
Столкнувшийся с судном с Украины сухогруз вез 25 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sukhogruz-1902522329.html
Столкнувшийся с судном с Украины сухогруз вез 25 тысяч тонн зерна
Столкнувшийся с судном с Украины сухогруз вез 25 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 13.10.2023
Столкнувшийся с судном с Украины сухогруз вез 25 тысяч тонн зерна
Сухогруз "ASOMATOS", вышедший из российского порта и столкнувшийся в Мраморном море с сухогрузом из Украины, перевозил 25 тысяч тонн зерна, на судне находился... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:44
2023-10-13T13:44
в мире
украина
мраморное море
турция
российский профсоюз моряков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902470453_0:109:637:467_1920x0_80_0_0_d9c9b3de1f8f3f7acba1cb4dd77badf1.png
КРАСНОДАР, 13 окт – РИА Новости. Сухогруз "ASOMATOS", вышедший из российского порта и столкнувшийся в Мраморном море с сухогрузом из Украины, перевозил 25 тысяч тонн зерна, на судне находился 21 член экипажа, россиян среди них нет, сообщили РИА Новости в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков. В пятницу два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море в Турции. По данным источника агентства в генеральном управлении береговой охраны Турции, сухогруз "HAJE HALIMEH" с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара с сухогрузом "ASOMATOS" длиной в 169 метров, перевозившим зерно из России (Порт Кавказ) в израильский Ашдод. Первое судно ходит под флагом Коморских Островов, второе - под флагом Панамы. Как указал источник, в результате происшествия никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано. "Тип груза - зерно насыпью, 25 тысяч тонн. Количество экипажа - 21", - рассказали в организации. Отмечается, что 14 членов экипажа имеют гражданство Индонезии, два - Румынии, один - Греции, ещё пятеро - Египта.
https://ria.ru/20220530/stolknovenie-1791634911.html
украина
мраморное море
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902470453_0:49:637:527_1920x0_80_0_0_eff7e8f9016466a502c537fb6a1c0a14.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мраморное море, турция, российский профсоюз моряков
В мире, Украина, Мраморное море, Турция, Российский профсоюз моряков
Столкнувшийся с судном с Украины сухогруз вез 25 тысяч тонн зерна

Столкнувшийся с судном с Украины сухогруз ASOMATOS вез 25 тысяч тонн зерна

© Фото очевидцаПовреждение грузового судна HAJE HALIMEH после столкновения в Мраморном море
Повреждение грузового судна HAJE HALIMEH после столкновения в Мраморном море
© Фото очевидца
Повреждение грузового судна HAJE HALIMEH после столкновения в Мраморном море
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 окт – РИА Новости. Сухогруз "ASOMATOS", вышедший из российского порта и столкнувшийся в Мраморном море с сухогрузом из Украины, перевозил 25 тысяч тонн зерна, на судне находился 21 член экипажа, россиян среди них нет, сообщили РИА Новости в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.
В пятницу два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море в Турции. По данным источника агентства в генеральном управлении береговой охраны Турции, сухогруз "HAJE HALIMEH" с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара с сухогрузом "ASOMATOS" длиной в 169 метров, перевозившим зерно из России (Порт Кавказ) в израильский Ашдод. Первое судно ходит под флагом Коморских Островов, второе - под флагом Панамы. Как указал источник, в результате происшествия никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано.
"Тип груза - зерно насыпью, 25 тысяч тонн. Количество экипажа - 21", - рассказали в организации.
Отмечается, что 14 членов экипажа имеют гражданство Индонезии, два - Румынии, один - Греции, ещё пятеро - Египта.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
В Мраморном море столкнулись два сухогруза, сообщил TRT Haber
30 мая 2022, 05:43
 
В миреУкраинаМраморное мореТурцияРоссийский профсоюз моряков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала