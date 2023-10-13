https://ria.ru/20231013/sukhogruz-1902522329.html

Столкнувшийся с судном с Украины сухогруз вез 25 тысяч тонн зерна

Столкнувшийся с судном с Украины сухогруз вез 25 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 13.10.2023

Столкнувшийся с судном с Украины сухогруз вез 25 тысяч тонн зерна

Сухогруз "ASOMATOS", вышедший из российского порта и столкнувшийся в Мраморном море с сухогрузом из Украины, перевозил 25 тысяч тонн зерна, на судне находился... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:44

2023-10-13T13:44

2023-10-13T13:44

в мире

украина

мраморное море

турция

российский профсоюз моряков

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КРАСНОДАР, 13 окт – РИА Новости. Сухогруз "ASOMATOS", вышедший из российского порта и столкнувшийся в Мраморном море с сухогрузом из Украины, перевозил 25 тысяч тонн зерна, на судне находился 21 член экипажа, россиян среди них нет, сообщили РИА Новости в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков. В пятницу два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море в Турции. По данным источника агентства в генеральном управлении береговой охраны Турции, сухогруз "HAJE HALIMEH" с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара с сухогрузом "ASOMATOS" длиной в 169 метров, перевозившим зерно из России (Порт Кавказ) в израильский Ашдод. Первое судно ходит под флагом Коморских Островов, второе - под флагом Панамы. Как указал источник, в результате происшествия никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано. "Тип груза - зерно насыпью, 25 тысяч тонн. Количество экипажа - 21", - рассказали в организации. Отмечается, что 14 членов экипажа имеют гражданство Индонезии, два - Румынии, один - Греции, ещё пятеро - Египта.

https://ria.ru/20220530/stolknovenie-1791634911.html

украина

мраморное море

турция

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в мире, украина, мраморное море, турция, российский профсоюз моряков