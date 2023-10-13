Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902416828.html
Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.10.2023
Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллерийские расчеты самоходных 120-миллиметровых минометов "Нона-СВК" Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку украинских сил на краснолиманском... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T05:08
2023-10-13T05:08
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863964100_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86c27d54776a8a05aa0e5bd0faef541f.jpg
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Артиллерийские расчеты самоходных 120-миллиметровых минометов "Нона-СВК" Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку украинских сил на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета уникальной самоходной артиллерийской установки "Нона-СВК" артиллерийского подразделений Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку штурмовой группы ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве рассказали, что расчеты с ходу навелись на полученные координаты от расчета БПЛА и залповым огнем из трех орудий ударили по наступающей группе противника, заставив их отступить.
https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902416242.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863964100_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fe23bba787b35d7f2379c7789d6af57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: артиллеристы ЦВО сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей МайшевАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Артиллерийские расчеты самоходных 120-миллиметровых минометов "Нона-СВК" Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку украинских сил на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета уникальной самоходной артиллерийской установки "Нона-СВК" артиллерийского подразделений Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку штурмовой группы ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Военнослужащий армии России - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
05:02
В ведомстве рассказали, что расчеты с ходу навелись на полученные координаты от расчета БПЛА и залповым огнем из трех орудий ударили по наступающей группе противника, заставив их отступить.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала