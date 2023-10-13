https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902416828.html

Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.10.2023

Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Артиллерийские расчеты самоходных 120-миллиметровых минометов "Нона-СВК" Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку украинских сил на краснолиманском... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T05:08

2023-10-13T05:08

2023-10-13T05:08

специальная военная операция на украине

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центральный военный округ

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Артиллерийские расчеты самоходных 120-миллиметровых минометов "Нона-СВК" Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку украинских сил на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета уникальной самоходной артиллерийской установки "Нона-СВК" артиллерийского подразделений Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку штурмовой группы ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве рассказали, что расчеты с ходу навелись на полученные координаты от расчета БПЛА и залповым огнем из трех орудий ударили по наступающей группе противника, заставив их отступить.

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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность