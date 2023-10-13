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Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.10.2023
Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Артиллерийские расчеты самоходных 120-миллиметровых минометов "Нона-СВК" Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку украинских сил на краснолиманском... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T05:08
2023-10-13T05:08
2023-10-13T05:08
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Артиллерийские расчеты самоходных 120-миллиметровых минометов "Нона-СВК" Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку украинских сил на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета уникальной самоходной артиллерийской установки "Нона-СВК" артиллерийского подразделений Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку штурмовой группы ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве рассказали, что расчеты с ходу навелись на полученные координаты от расчета БПЛА и залповым огнем из трех орудий ударили по наступающей группе противника, заставив их отступить.
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: артиллеристы ЦВО сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении