https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902416242.html

ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023

ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T05:02

2023-10-13T05:02

2023-10-13T08:38

специальная военная операция на украине

старомайорское

константиновка

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Автомобили с националистами уничтожены", — заявил Чехов.Кроме того, по его словам, западнее Новодонецкого военные вскрыли и ликвидировали разведгруппу ВСУ.В свою очередь, российская артиллерия в районе Старомайорского уничтожила склад боеприпасов, добавил собеседник агентства."Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и реактивная система залпового огня "Град" в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, самоходная артиллерийская установка "Акация" в районе Новоивановки. Ударным БПЛА уничтожен минометный расчет в районе Старомайорского", — добавил Чехов.Авиация и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники украинских подразделений, подчеркнул он. Удары также нанесли по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, в том числе узлу связи, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и Угледаре, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного.

https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902395575.html

старомайорское

константиновка

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старомайорское, константиновка, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность