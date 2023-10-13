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ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 13.10.2023 (обновлено: 08:38 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902416242.html
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T05:02
2023-10-13T08:38
специальная военная операция на украине
старомайорское
константиновка
угледар
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.&quot;На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск &quot;Восток&quot; при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Автомобили с националистами уничтожены&quot;, — заявил Чехов.Кроме того, по его словам, западнее Новодонецкого военные вскрыли и ликвидировали разведгруппу ВСУ.В свою очередь, российская артиллерия в районе Старомайорского уничтожила склад боеприпасов, добавил собеседник агентства."Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и реактивная система залпового огня "Град" в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, самоходная артиллерийская установка "Акация" в районе Новоивановки. Ударным БПЛА уничтожен минометный расчет в районе Старомайорского", — добавил Чехов.Авиация и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники украинских подразделений, подчеркнул он. Удары также нанесли по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, в том числе узлу связи, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и Угледаре, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного.
https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902395575.html
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старомайорское, константиновка, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Константиновка, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: войска сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий армии России
Военнослужащий армии России - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
«

"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Автомобили с националистами уничтожены", — заявил Чехов.

Кроме того, по его словам, западнее Новодонецкого военные вскрыли и ликвидировали разведгруппу ВСУ.
В свою очередь, российская артиллерия в районе Старомайорского уничтожила склад боеприпасов, добавил собеседник агентства.
"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и реактивная система залпового огня "Град" в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, самоходная артиллерийская установка "Акация" в районе Новоивановки. Ударным БПЛА уничтожен минометный расчет в районе Старомайорского", — добавил Чехов.
Авиация и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники украинских подразделений, подчеркнул он. Удары также нанесли по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, в том числе узлу связи, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и Угледаре, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного.
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеКонстантиновкаУгледарВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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