https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902416242.html
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.10.2023
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T05:02
2023-10-13T05:02
2023-10-13T08:38
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Автомобили с националистами уничтожены", — заявил Чехов.Кроме того, по его словам, западнее Новодонецкого военные вскрыли и ликвидировали разведгруппу ВСУ.В свою очередь, российская артиллерия в районе Старомайорского уничтожила склад боеприпасов, добавил собеседник агентства."Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и реактивная система залпового огня "Град" в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, самоходная артиллерийская установка "Акация" в районе Новоивановки. Ударным БПЛА уничтожен минометный расчет в районе Старомайорского", — добавил Чехов.Авиация и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники украинских подразделений, подчеркнул он. Удары также нанесли по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, в том числе узлу связи, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и Угледаре, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного.
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Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Константиновка, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: войска сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
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"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Автомобили с националистами уничтожены", — заявил Чехов.
Кроме того, по его словам, западнее Новодонецкого военные вскрыли и ликвидировали разведгруппу ВСУ.
В свою очередь, российская артиллерия в районе Старомайорского уничтожила склад боеприпасов, добавил собеседник агентства.
"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и реактивная система залпового огня "Град" в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, самоходная артиллерийская установка "Акация" в районе Новоивановки. Ударным БПЛА уничтожен минометный расчет в районе Старомайорского", — добавил Чехов.
Авиация и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники украинских подразделений, подчеркнул он. Удары также нанесли по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, в том числе узлу связи, 72-й механизированной бригады в Константиновке
, Водяном и Угледаре
, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного.
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