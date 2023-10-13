Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР рассказали о новых оборонительных сооружениях ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sooruzheniya-1902431233.html
В ЛНР рассказали о новых оборонительных сооружениях ВСУ
В ЛНР рассказали о новых оборонительных сооружениях ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023
В ЛНР рассказали о новых оборонительных сооружениях ВСУ
Киевские силовики возводят фортификационные сооружения и укрепляют свои позиции на участке Терны-Торское на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:08
2023-10-13T09:08
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865681209_0:414:2742:1956_1920x0_80_0_0_603fa8b282cecdf6bb507bbf2b4f0ff8.jpg
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Киевские силовики возводят фортификационные сооружения и укрепляют свои позиции на участке Терны-Торское на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Терны-Торское отмечено ведение противником инженерных работ по возведению фортификационных сооружений и укреплению своих позиций. При оборудовании укрепрайонов используются готовые железобетонные конструкции", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что работы по оборудованию идут круглосуточно, а все конструкции и бревна доставляются гражданским транспортом. Накануне Минобороны РФ сообщило, что на краснолиманском направлении действиями группировки "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. По данным МО РФ, потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, две боевые бронемашины, а также две гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902416828.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865681209_0:212:2448:2048_1920x0_80_0_0_4b3c27d63ed202e66b4ff89204808983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о новых оборонительных сооружениях ВСУ

Марочко: ВСУ возводят оборонительные сооружения на Краснолиманском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Киевские силовики возводят фортификационные сооружения и укрепляют свои позиции на участке Терны-Торское на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На участке Терны-Торское отмечено ведение противником инженерных работ по возведению фортификационных сооружений и укреплению своих позиций. При оборудовании укрепрайонов используются готовые железобетонные конструкции", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Артиллеристы сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
05:08
Эксперт отметил, что работы по оборудованию идут круглосуточно, а все конструкции и бревна доставляются гражданским транспортом.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что на краснолиманском направлении действиями группировки "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. По данным МО РФ, потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, две боевые бронемашины, а также две гаубицы Д-30.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала