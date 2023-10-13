https://ria.ru/20231013/sooruzheniya-1902431233.html

В ЛНР рассказали о новых оборонительных сооружениях ВСУ

В ЛНР рассказали о новых оборонительных сооружениях ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023

В ЛНР рассказали о новых оборонительных сооружениях ВСУ

Киевские силовики возводят фортификационные сооружения и укрепляют свои позиции на участке Терны-Торское на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T09:08

2023-10-13T09:08

2023-10-13T09:08

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Киевские силовики возводят фортификационные сооружения и укрепляют свои позиции на участке Терны-Торское на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Терны-Торское отмечено ведение противником инженерных работ по возведению фортификационных сооружений и укреплению своих позиций. При оборудовании укрепрайонов используются готовые железобетонные конструкции", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что работы по оборудованию идут круглосуточно, а все конструкции и бревна доставляются гражданским транспортом. Накануне Минобороны РФ сообщило, что на краснолиманском направлении действиями группировки "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. По данным МО РФ, потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, две боевые бронемашины, а также две гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902416828.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины