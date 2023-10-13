Рейтинг@Mail.ru
Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 13.10.2023 (обновлено: 08:01 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия
Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия - РИА Новости, 13.10.2023
Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия
Лидер партии Smer, экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо почти сформировал правящую коалицию с социалистами из "Голоса" и ультраправой "Словацкой... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:00
2023-10-13T08:01
в мире
словакия
украина
братислава
петер пеллегрини
роберт фицо
"голос"
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990470_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_1fc0508f6ce8cb792a04f46e84d13580.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Лидер партии Smer, экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо почти сформировал правящую коалицию с социалистами из "Голоса" и ультраправой "Словацкой национальной партией" (СНС). Подписали меморандум о взаимопонимании. Что это значит для Москвы и Киева — в материале РИА Новости.Возвращение на тронSmer выиграла недавние выборы — ее поддержали 22,94 процента избирателей. У "Голоса" 14,7 процента, у СНС — 5,62. Судя по всему, именно Фицо возглавит кабмин. По крайней мере, руководитель "Голоса" Петер Пеллегрини заявил, что на этот пост не претендует. Председатель СНС Андрей Данко — тем более.Видимо, Пеллегрини станет спикером. Он говорил, что не хочет оказаться в одном правительстве с Фицо, и его желание сбудется. Smer получит шесть министерских портфелей, "Голос" — семь, СНС — три.Эксперты ожидают, что партии Фицо достанется Минобороны. Его, скорее всего, возглавит вице-председатель Smer Роберт Калиняк. А еще — министерства иностранных дел, образования, юстиции, сельского хозяйства, финансов. "Голос" доверят МВД, Минэкономики, Минтруда, Минздрав, Мининформатизации.СНС удовлетворится министерствами туризма, окружающей среды и культуры. Примечательно, что у СНС всего десять депутатов в парламенте, из которых лишь Данко состоит в партии. Однако без ультраправых Smer не смогла бы создать коалицию.Реакция соседейФицо уже предупредил, что не откажется от антиукраинских взглядов, даже несмотря на угрозы и шантаж Евросоюза. Так он отреагировал на то, что Smer собрались исключить из Партии европейских социалистов в Европарламенте. Фицо уверен, что у Киева нет шансов в обозримой перспективе вступить в ЕС. По его словам, те, кто утверждает обратное, дают украинцам ложные надежды.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поспешил успокоить общественность: новые власти Словакии, возможно, создадут некоторые проблемы, но не помешают присоединиться к ЕС и НАТО. На Западе вообще нет таких сил, которые способны остановить евроинтеграцию Киева, уверен он.Между тем, когда Фицо только приступил к переговорам по коалиции, уходящие власти Словакии заявили, что не будут поставлять оружие Киеву. Очевидно, таким образом президент Зузана Чапутова пыталась переманить "Голос" на сторону собственной партии "Прогрессивная Словакия". Официальное объяснение следующее: необходимо выразить уважение результатам парламентских выборов. В общем, в любом случае интересы киевского режима пострадают.Перспективы СловакииПочти сформированную коалицию нельзя назвать крепкой. Слабое звено — "Голос". Два года назад эта партия откололась от Smer, поскольку не хотела ассоциироваться с Фицо. И если Smer в ходе предвыборной кампании призывала не поддерживать "фашистскую" Украину, то "Голос" повторял брюссельско-вашингтонский нарратив.Доцент РГГУ, специалист по Словакии Вадим Трухачев считает, что Фицо не сможет проводить ту политику, которую хотели бы видеть в Москве. Ведь евроатлантические партии в общей сложности получили 47 процентов, пророссийские — 34, центристы — 17. Smer придется идти на компромиссы. И коалиция наверняка развалится уже через полгода."Фицо повезло, что на данном этапе "Прогрессивная Словакия" оказалась недоговороспособной, а Евросоюз давил слишком активно. Если бы "Голос" пошел на союз с либералами, избиратели бы этого не поняли", — рассуждает эксперт.Тем не менее с учетом тех политических сил, которые сейчас действуют в Братиславе, для России все складывается оптимально. Как минимум можно рассчитывать на то, что Словакия не только прекратит поставки оружия киевскому режиму (которого и так почти не осталось), но и перекроет транзит из стран НАТО, как это сделали в Венгрии."Ничего лучше при таком раскладе придумать было нельзя. Но на президентских выборах через полгода проевропейская оппозиция попробует взять реванш. Президент имеет право накладывать вето на решения правительства. Для его преодоления в парламенте нужно 90 голосов из 150, а у правящей коалиции — лишь 79", — уточняет Трухачев.Аналитик Финансового университета при правительстве России Денис Денисов не думает, что коалиция быстро распадется. "Хотя Словакия маленькая страна, там всегда старались отстаивать суверенитет. Уходящие власти этого не делали. И поэтому проиграли выборы. Фицо и его союзники не хотят повторять их ошибки", — говорит он.Но у руководства Словакии может не хватить политической воли и экономических ресурсов для противостояния Евросоюзу, добавляет эксперт. Вероятно, Братислава воспользуется своей позицией по Украине как инструментом для торга с Брюсселем.
https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html
словакия
украина
братислава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990470_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b1a31047398d3f7c13ad9eac051e48b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, братислава, петер пеллегрини, роберт фицо, "голос", евросоюз, нато, политика
В мире, Словакия, Украина, Братислава, Петер Пеллегрини, Роберт Фицо, "Голос", Евросоюз, НАТО, Политика
Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия

В Словакии начали формировать новое правительство

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Лидер партии Smer, экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо почти сформировал правящую коалицию с социалистами из "Голоса" и ультраправой "Словацкой национальной партией" (СНС). Подписали меморандум о взаимопонимании. Что это значит для Москвы и Киева — в материале РИА Новости.

Возвращение на трон

Smer выиграла недавние выборы — ее поддержали 22,94 процента избирателей. У "Голоса" 14,7 процента, у СНС — 5,62. Судя по всему, именно Фицо возглавит кабмин. По крайней мере, руководитель "Голоса" Петер Пеллегрини заявил, что на этот пост не претендует. Председатель СНС Андрей Данко — тем более.
© AP Photo / Petr David JosekЛидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо у штаб-квартиры партии на следующий день после досрочных парламентских выборов в Словакии
Лидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо у штаб-квартиры партии на следующий день после досрочных парламентских выборов в Словакии - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Лидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо у штаб-квартиры партии на следующий день после досрочных парламентских выборов в Словакии
Видимо, Пеллегрини станет спикером. Он говорил, что не хочет оказаться в одном правительстве с Фицо, и его желание сбудется. Smer получит шесть министерских портфелей, "Голос" — семь, СНС — три.
Эксперты ожидают, что партии Фицо достанется Минобороны. Его, скорее всего, возглавит вице-председатель Smer Роберт Калиняк. А еще — министерства иностранных дел, образования, юстиции, сельского хозяйства, финансов. "Голос" доверят МВД, Минэкономики, Минтруда, Минздрав, Мининформатизации.
СНС удовлетворится министерствами туризма, окружающей среды и культуры. Примечательно, что у СНС всего десять депутатов в парламенте, из которых лишь Данко состоит в партии. Однако без ультраправых Smer не смогла бы создать коалицию.
Лидер партии Smer Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Союзник Украины выбрал Россию. Киев может остаться без оружия
2 октября, 13:47

Реакция соседей

Фицо уже предупредил, что не откажется от антиукраинских взглядов, даже несмотря на угрозы и шантаж Евросоюза. Так он отреагировал на то, что Smer собрались исключить из Партии европейских социалистов в Европарламенте. Фицо уверен, что у Киева нет шансов в обозримой перспективе вступить в ЕС. По его словам, те, кто утверждает обратное, дают украинцам ложные надежды.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поспешил успокоить общественность: новые власти Словакии, возможно, создадут некоторые проблемы, но не помешают присоединиться к ЕС и НАТО. На Западе вообще нет таких сил, которые способны остановить евроинтеграцию Киева, уверен он.
© AP Photo / CTK/Vaclav SalekПрезидент Словакии Зузана Чапутова и лидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо во время встречи в Братиславе
Президент Словакии Зузана Чапутова и лидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо во время встречи в Братиславе - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP Photo / CTK/Vaclav Salek
Президент Словакии Зузана Чапутова и лидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо во время встречи в Братиславе
Между тем, когда Фицо только приступил к переговорам по коалиции, уходящие власти Словакии заявили, что не будут поставлять оружие Киеву. Очевидно, таким образом президент Зузана Чапутова пыталась переманить "Голос" на сторону собственной партии "Прогрессивная Словакия". Официальное объяснение следующее: необходимо выразить уважение результатам парламентских выборов. В общем, в любом случае интересы киевского режима пострадают.

Перспективы Словакии

Почти сформированную коалицию нельзя назвать крепкой. Слабое звено — "Голос". Два года назад эта партия откололась от Smer, поскольку не хотела ассоциироваться с Фицо. И если Smer в ходе предвыборной кампании призывала не поддерживать "фашистскую" Украину, то "Голос" повторял брюссельско-вашингтонский нарратив.
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин и председатель правительства Словакии Петер Пеллегрини во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин и председатель правительства Словакии Петер Пеллегрини во время встречи
Доцент РГГУ, специалист по Словакии Вадим Трухачев считает, что Фицо не сможет проводить ту политику, которую хотели бы видеть в Москве. Ведь евроатлантические партии в общей сложности получили 47 процентов, пророссийские — 34, центристы — 17. Smer придется идти на компромиссы. И коалиция наверняка развалится уже через полгода.
"Фицо повезло, что на данном этапе "Прогрессивная Словакия" оказалась недоговороспособной, а Евросоюз давил слишком активно. Если бы "Голос" пошел на союз с либералами, избиратели бы этого не поняли", — рассуждает эксперт.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо
Тем не менее с учетом тех политических сил, которые сейчас действуют в Братиславе, для России все складывается оптимально. Как минимум можно рассчитывать на то, что Словакия не только прекратит поставки оружия киевскому режиму (которого и так почти не осталось), но и перекроет транзит из стран НАТО, как это сделали в Венгрии.
"Ничего лучше при таком раскладе придумать было нельзя. Но на президентских выборах через полгода проевропейская оппозиция попробует взять реванш. Президент имеет право накладывать вето на решения правительства. Для его преодоления в парламенте нужно 90 голосов из 150, а у правящей коалиции — лишь 79", — уточняет Трухачев.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент Словакии Зузана Чапутова
Аналитик Финансового университета при правительстве России Денис Денисов не думает, что коалиция быстро распадется. "Хотя Словакия маленькая страна, там всегда старались отстаивать суверенитет. Уходящие власти этого не делали. И поэтому проиграли выборы. Фицо и его союзники не хотят повторять их ошибки", — говорит он.
Но у руководства Словакии может не хватить политической воли и экономических ресурсов для противостояния Евросоюзу, добавляет эксперт. Вероятно, Братислава воспользуется своей позицией по Украине как инструментом для торга с Брюсселем.
 
В миреСловакияУкраинаБратиславаПетер ПеллегриниРоберт Фицо"Голос"ЕвросоюзНАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала