https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия

Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия - РИА Новости, 13.10.2023

Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия

Лидер партии Smer, экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо почти сформировал правящую коалицию с социалистами из "Голоса" и ультраправой "Словацкой... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:00

2023-10-13T08:00

2023-10-13T08:01

в мире

словакия

украина

братислава

петер пеллегрини

роберт фицо

"голос"

евросоюз

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Лидер партии Smer, экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо почти сформировал правящую коалицию с социалистами из "Голоса" и ультраправой "Словацкой национальной партией" (СНС). Подписали меморандум о взаимопонимании. Что это значит для Москвы и Киева — в материале РИА Новости.Возвращение на тронSmer выиграла недавние выборы — ее поддержали 22,94 процента избирателей. У "Голоса" 14,7 процента, у СНС — 5,62. Судя по всему, именно Фицо возглавит кабмин. По крайней мере, руководитель "Голоса" Петер Пеллегрини заявил, что на этот пост не претендует. Председатель СНС Андрей Данко — тем более.Видимо, Пеллегрини станет спикером. Он говорил, что не хочет оказаться в одном правительстве с Фицо, и его желание сбудется. Smer получит шесть министерских портфелей, "Голос" — семь, СНС — три.Эксперты ожидают, что партии Фицо достанется Минобороны. Его, скорее всего, возглавит вице-председатель Smer Роберт Калиняк. А еще — министерства иностранных дел, образования, юстиции, сельского хозяйства, финансов. "Голос" доверят МВД, Минэкономики, Минтруда, Минздрав, Мининформатизации.СНС удовлетворится министерствами туризма, окружающей среды и культуры. Примечательно, что у СНС всего десять депутатов в парламенте, из которых лишь Данко состоит в партии. Однако без ультраправых Smer не смогла бы создать коалицию.Реакция соседейФицо уже предупредил, что не откажется от антиукраинских взглядов, даже несмотря на угрозы и шантаж Евросоюза. Так он отреагировал на то, что Smer собрались исключить из Партии европейских социалистов в Европарламенте. Фицо уверен, что у Киева нет шансов в обозримой перспективе вступить в ЕС. По его словам, те, кто утверждает обратное, дают украинцам ложные надежды.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поспешил успокоить общественность: новые власти Словакии, возможно, создадут некоторые проблемы, но не помешают присоединиться к ЕС и НАТО. На Западе вообще нет таких сил, которые способны остановить евроинтеграцию Киева, уверен он.Между тем, когда Фицо только приступил к переговорам по коалиции, уходящие власти Словакии заявили, что не будут поставлять оружие Киеву. Очевидно, таким образом президент Зузана Чапутова пыталась переманить "Голос" на сторону собственной партии "Прогрессивная Словакия". Официальное объяснение следующее: необходимо выразить уважение результатам парламентских выборов. В общем, в любом случае интересы киевского режима пострадают.Перспективы СловакииПочти сформированную коалицию нельзя назвать крепкой. Слабое звено — "Голос". Два года назад эта партия откололась от Smer, поскольку не хотела ассоциироваться с Фицо. И если Smer в ходе предвыборной кампании призывала не поддерживать "фашистскую" Украину, то "Голос" повторял брюссельско-вашингтонский нарратив.Доцент РГГУ, специалист по Словакии Вадим Трухачев считает, что Фицо не сможет проводить ту политику, которую хотели бы видеть в Москве. Ведь евроатлантические партии в общей сложности получили 47 процентов, пророссийские — 34, центристы — 17. Smer придется идти на компромиссы. И коалиция наверняка развалится уже через полгода."Фицо повезло, что на данном этапе "Прогрессивная Словакия" оказалась недоговороспособной, а Евросоюз давил слишком активно. Если бы "Голос" пошел на союз с либералами, избиратели бы этого не поняли", — рассуждает эксперт.Тем не менее с учетом тех политических сил, которые сейчас действуют в Братиславе, для России все складывается оптимально. Как минимум можно рассчитывать на то, что Словакия не только прекратит поставки оружия киевскому режиму (которого и так почти не осталось), но и перекроет транзит из стран НАТО, как это сделали в Венгрии."Ничего лучше при таком раскладе придумать было нельзя. Но на президентских выборах через полгода проевропейская оппозиция попробует взять реванш. Президент имеет право накладывать вето на решения правительства. Для его преодоления в парламенте нужно 90 голосов из 150, а у правящей коалиции — лишь 79", — уточняет Трухачев.Аналитик Финансового университета при правительстве России Денис Денисов не думает, что коалиция быстро распадется. "Хотя Словакия маленькая страна, там всегда старались отстаивать суверенитет. Уходящие власти этого не делали. И поэтому проиграли выборы. Фицо и его союзники не хотят повторять их ошибки", — говорит он.Но у руководства Словакии может не хватить политической воли и экономических ресурсов для противостояния Евросоюзу, добавляет эксперт. Вероятно, Братислава воспользуется своей позицией по Украине как инструментом для торга с Брюсселем.

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html

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в мире, словакия, украина, братислава, петер пеллегрини, роберт фицо, "голос", евросоюз, нато, политика