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Власти Севастополя объяснили причину громких звуков - РИА Новости, 13.10.2023
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11:05 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sevastopol-1902466658.html
Власти Севастополя объяснили причину громких звуков
Власти Севастополя объяснили причину громких звуков - РИА Новости, 13.10.2023
Власти Севастополя объяснили причину громких звуков
Причиной громких звуков в Севастополе утром в пятницу являются учения флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:05
2023-10-13T11:05
севастополь
черное море
михаил развожаев
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Причиной громких звуков в Севастополе утром в пятницу являются учения флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "По информации от Черноморского флота, громкие звуки в районе Северного мола — это тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение - ред.)", - написал Развожаев. По его словам, также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря.
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севастополь, черное море, михаил развожаев, безопасность, россия
Севастополь, Черное море, Михаил Развожаев, Безопасность, Россия
Власти Севастополя объяснили причину громких звуков

Развожаев: учения флота стали причиной громких звуков в Севастополе

© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Причиной громких звуков в Севастополе утром в пятницу являются учения флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«
"По информации от Черноморского флота, громкие звуки в районе Северного мола — это тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение - ред.)", - написал Развожаев.
По его словам, также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря.
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СевастопольЧерное мореМихаил РазвожаевБезопасностьРоссия
 
 
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