https://ria.ru/20231013/sevastopol-1902466658.html

Власти Севастополя объяснили причину громких звуков

Власти Севастополя объяснили причину громких звуков - РИА Новости, 13.10.2023

Власти Севастополя объяснили причину громких звуков

Причиной громких звуков в Севастополе утром в пятницу являются учения флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:05

2023-10-13T11:05

2023-10-13T11:05

севастополь

черное море

михаил развожаев

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Причиной громких звуков в Севастополе утром в пятницу являются учения флота, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "По информации от Черноморского флота, громкие звуки в районе Северного мола — это тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение - ред.)", - написал Развожаев. По его словам, также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря.

https://ria.ru/20231006/pvo-1901086402.html

севастополь

черное море

россия

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севастополь, черное море, михаил развожаев, безопасность, россия