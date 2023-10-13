https://ria.ru/20231013/sdelka-1902449100.html

Минобороны Турции заявило о стремлении возобновить зерновую сделку

Минобороны Турции заявило о стремлении возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 13.10.2023

Минобороны Турции заявило о стремлении возобновить зерновую сделку

Турция продолжает настойчивые усилия по возобновлению зерновой сделки, заявил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:37

2023-10-13T10:37

2023-10-13T10:55

турция

экономика

россия

яшар гюлер

зерновая сделка

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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Турция продолжает настойчивые усилия по возобновлению зерновой сделки, заявил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер."Черноморская зерновая инициатива прекращена, несмотря на наши активные усилия по ее продолжению, но наши настойчивые усилия по ее возрождению, особенно со стороны нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана), продолжаются", - приводит слова Гюлера его пресс-служба.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства.Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление зерновой сделки было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.

https://ria.ru/20231012/zerno-1902160532.html

https://ria.ru/20231009/sdelka-1901545533.html

турция

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, экономика, россия, яшар гюлер, зерновая сделка