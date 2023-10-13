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Минобороны Турции заявило о стремлении возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 13.10.2023
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10:37 13.10.2023 (обновлено: 10:55 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sdelka-1902449100.html
Минобороны Турции заявило о стремлении возобновить зерновую сделку
Минобороны Турции заявило о стремлении возобновить зерновую сделку - РИА Новости, 13.10.2023
Минобороны Турции заявило о стремлении возобновить зерновую сделку
Турция продолжает настойчивые усилия по возобновлению зерновой сделки, заявил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:37
2023-10-13T10:55
турция
экономика
россия
яшар гюлер
зерновая сделка
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Турция продолжает настойчивые усилия по возобновлению зерновой сделки, заявил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер."Черноморская зерновая инициатива прекращена, несмотря на наши активные усилия по ее продолжению, но наши настойчивые усилия по ее возрождению, особенно со стороны нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана), продолжаются", - приводит слова Гюлера его пресс-служба.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства.Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление зерновой сделки было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
https://ria.ru/20231012/zerno-1902160532.html
https://ria.ru/20231009/sdelka-1901545533.html
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турция, экономика, россия, яшар гюлер, зерновая сделка
Турция, Экономика, Россия, Яшар Гюлер, Зерновая сделка
Минобороны Турции заявило о стремлении возобновить зерновую сделку

Минобороны: Турция продолжает усилия по возобновлению зерновой сделки

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи
Разгрузка украинского зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи. Архивное фото
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Турция продолжает настойчивые усилия по возобновлению зерновой сделки, заявил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер.
"Черноморская зерновая инициатива прекращена, несмотря на наши активные усилия по ее продолжению, но наши настойчивые усилия по ее возрождению, особенно со стороны нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана), продолжаются", - приводит слова Гюлера его пресс-служба.
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Экспорт украинского зерна упал более чем вдвое
12 октября, 05:09
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстановился режим временно опасного для судоходства.
Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.
Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление зерновой сделки было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
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9 октября, 16:15
 
ТурцияЭкономикаРоссияЯшар ГюлерЗерновая сделка
 
 
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