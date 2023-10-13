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Рябков рассказал о встрече "ядерной пятерки" - РИА Новости, 13.10.2023
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16:50 13.10.2023 (обновлено: 17:18 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ryabkov-1902597560.html
Рябков рассказал о встрече "ядерной пятерки"
Рябков рассказал о встрече "ядерной пятерки" - РИА Новости, 13.10.2023
Рябков рассказал о встрече "ядерной пятерки"
Встреча "ядерной пятерки" на рабочем уровне состоялась в начале недели в Нью-Йорке, дальнейший график встреч пока не сформирован, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:50
2023-10-13T17:18
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Встреча "ядерной пятерки" на рабочем уровне состоялась в начале недели в Нью-Йорке, дальнейший график встреч пока не сформирован, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ядерная пятерка состоялась три дня назад на рабочем уровне", - сказал Рябков журналистам.Он отметил, что Россия "решила не срывать полностью это мероприятие", хотя американская виза главе российской делегации на первом комитете Генассамблеи ООН была выдана "примерно так, как в апреле выдавали визы некоторым журналистам, сопровождавшим министра в Нью-Йорк на завершение российского председательства"."То есть нужно было, получив эту визу, наверное, нарушая все правила дорожного движения мчаться в аэропорт. Разумеется, (Соединенными Штатами Америки - ред.) это было сделано преднамеренно", - пояснил замминистра."Поэтому глава нашей делегации туда не попал. Кроме того, визы не были выданы еще некоторым членам нашей делегации на первом комитете. Несмотря на это встреча была проведена на сугубо рабочем, экспертном уровне. Мы провели определенный разговор с коллегами о планах российского координаторства", - пояснил Рябков.По его словам, "нельзя сказать, что все наши идеи были встречены позитивно, но, тем не менее, мы рассчитываем, продолжить работу в соответствии с нашими приоритетами и об этом четко заявили участникам"."Дальнейший график пока не согласован. Мы по-прежнему находимся в стадии его формирования. В том числе, учитывая и продолжающийся хаос с выдачей американских виз", - добавил замминистра."Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В прошлом июне, когда координатором формата выступали США, встреча "ядерной пятерки" в закрытом режиме прошла в Каире. На ней присутствовали представители министерств иностранных дел и обороны пяти ядерных стран.
https://ria.ru/20221106/oruzhie-1829446607.html
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россия, сергей рябков, генеральная ассамблея оон, оон, в мире, сша, нью-йорк (город)
Россия, Сергей Рябков, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире, США, Нью-Йорк (город)
Рябков рассказал о встрече "ядерной пятерки"

Рябков: РФ не стала срывать встречу ядерной пятерки несмотря на проблемы с визой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Встреча "ядерной пятерки" на рабочем уровне состоялась в начале недели в Нью-Йорке, дальнейший график встреч пока не сформирован, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ядерная пятерка состоялась три дня назад на рабочем уровне", - сказал Рябков журналистам.
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Он отметил, что Россия "решила не срывать полностью это мероприятие", хотя американская виза главе российской делегации на первом комитете Генассамблеи ООН была выдана "примерно так, как в апреле выдавали визы некоторым журналистам, сопровождавшим министра в Нью-Йорк на завершение российского председательства".
"То есть нужно было, получив эту визу, наверное, нарушая все правила дорожного движения мчаться в аэропорт. Разумеется, (Соединенными Штатами Америки - ред.) это было сделано преднамеренно", - пояснил замминистра.
"Поэтому глава нашей делегации туда не попал. Кроме того, визы не были выданы еще некоторым членам нашей делегации на первом комитете. Несмотря на это встреча была проведена на сугубо рабочем, экспертном уровне. Мы провели определенный разговор с коллегами о планах российского координаторства", - пояснил Рябков.
По его словам, "нельзя сказать, что все наши идеи были встречены позитивно, но, тем не менее, мы рассчитываем, продолжить работу в соответствии с нашими приоритетами и об этом четко заявили участникам".
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"Дальнейший график пока не согласован. Мы по-прежнему находимся в стадии его формирования. В том числе, учитывая и продолжающийся хаос с выдачей американских виз", - добавил замминистра.
"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. В прошлом июне, когда координатором формата выступали США, встреча "ядерной пятерки" в закрытом режиме прошла в Каире. На ней присутствовали представители министерств иностранных дел и обороны пяти ядерных стран.
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