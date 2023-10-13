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Россия и Ливан подчеркнули недопустимость распространения конфронтации - РИА Новости, 13.10.2023
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12:47 13.10.2023 (обновлено: 12:59 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/rossiya-1902501517.html
Россия и Ливан подчеркнули недопустимость распространения конфронтации
Россия и Ливан подчеркнули недопустимость распространения конфронтации - РИА Новости, 13.10.2023
Россия и Ливан подчеркнули недопустимость распространения конфронтации
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром, стороны подчеркнули недопустимость распространения вооруженной... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:47
2023-10-13T12:59
россия
ливан
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
михаил богданов
шауки бу нассар
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром, стороны подчеркнули недопустимость распространения вооруженной палестино-израильской конфронтации на Ливан и другие государства региона, заявили в пятницу в МИД РФ."В ходе беседы была подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Ливане и в целом на Ближнем Востоке в свете резкой эскалации насилия в зоне палестино-израильского конфликта. В этом контексте была подчеркнута недопустимость распространения вооруженной конфронтации на Ливан и другие государства региона, опасность нарастания гуманитарного кризиса и нового массового наплыва палестинских беженцев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231012/zhaloba-1902375563.html
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россия, ливан, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, михаил богданов, шауки бу нассар, владимир путин, хамас, оон
Россия, Ливан, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Михаил Богданов, Шауки Бу Нассар, Владимир Путин, Хамас, ООН
Россия и Ливан подчеркнули недопустимость распространения конфронтации

Богданов и посол Ливана подчеркнули недопустимость распространения конфронтации

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром, стороны подчеркнули недопустимость распространения вооруженной палестино-израильской конфронтации на Ливан и другие государства региона, заявили в пятницу в МИД РФ.
"В ходе беседы была подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Ливане и в целом на Ближнем Востоке в свете резкой эскалации насилия в зоне палестино-израильского конфликта. В этом контексте была подчеркнута недопустимость распространения вооруженной конфронтации на Ливан и другие государства региона, опасность нарастания гуманитарного кризиса и нового массового наплыва палестинских беженцев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Ливан подаст жалобу на Израиль в СБ ООН из-за обстрелов
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Ракетный обстрел территории Израиля - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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РоссияЛиванИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМихаил БогдановШауки Бу НассарВладимир ПутинХамасООН
 
 
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