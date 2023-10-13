https://ria.ru/20231013/rossiya-1902482670.html

Россия реализует все национальные цели развития, заявил Путин

Россия реализует все национальные цели развития, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023

Россия реализует все национальные цели развития, заявил Путин

Россия реализует все национальные цели развития, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:52

2023-10-13T11:52

2023-10-13T12:11

россия

владимир путин

снг

экономика

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия реализует все национальные цели развития, сообщил президент РФ Владимир Путин."В целом Россия реализует свои экономические планы, все планы социального развития. Мы ни от чего не отказались, наоборот, мы все реализуем все, что намечено было в предыдущие годы, все национальные цели развития у нас исполняются", - сообщил Путин на саммите СНГ в узком составе.

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900755107.html

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2023

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россия, владимир путин, снг, экономика