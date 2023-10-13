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Россия реализует все национальные цели развития, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023
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11:52 13.10.2023 (обновлено: 12:11 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/rossiya-1902482670.html
Россия реализует все национальные цели развития, заявил Путин
Россия реализует все национальные цели развития, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023
Россия реализует все национальные цели развития, заявил Путин
Россия реализует все национальные цели развития, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:52
2023-10-13T12:11
россия
владимир путин
снг
экономика
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия реализует все национальные цели развития, сообщил президент РФ Владимир Путин."В целом Россия реализует свои экономические планы, все планы социального развития. Мы ни от чего не отказались, наоборот, мы все реализуем все, что намечено было в предыдущие годы, все национальные цели развития у нас исполняются", - сообщил Путин на саммите СНГ в узком составе.
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россия, владимир путин, снг, экономика
Россия, Владимир Путин, СНГ, Экономика
Россия реализует все национальные цели развития, заявил Путин

Путин заявил о реализации Россией всех национальных целей развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия реализует все национальные цели развития, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"В целом Россия реализует свои экономические планы, все планы социального развития. Мы ни от чего не отказались, наоборот, мы все реализуем все, что намечено было в предыдущие годы, все национальные цели развития у нас исполняются", - сообщил Путин на саммите СНГ в узком составе.
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5 октября, 17:31
 
РоссияВладимир ПутинСНГЭкономика
 
 
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