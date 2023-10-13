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Путин заявил о неудачной попытке давления на страны СНГ извне - РИА Новости, 13.10.2023
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12:00 13.10.2023 (обновлено: 13:16 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/putin-1902486943.html
Путин заявил о неудачной попытке давления на страны СНГ извне
Путин заявил о неудачной попытке давления на страны СНГ извне - РИА Новости, 13.10.2023
Путин заявил о неудачной попытке давления на страны СНГ извне
Президент России Владимир Путин заявил, что на всех партнеров РФ и стран СНГ пытаются надавить извне, но чем грубее попытка, тем меньше удается им это сделать,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:00
2023-10-13T13:16
снг
в мире
владимир путин
россия
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на всех партнеров РФ и стран СНГ пытаются надавить извне, но чем грубее попытка, тем меньше удается им это сделать, все лидеры стран СНГ руководствуются национальными интересами."Мы прекрасно понимаем, чего здесь греха таить, мы видим. Это касается не только СНГ, это касается всех партнеров России: на всех пытаются поддавить… напугать, запугать, покомандовать кем-то", - сказал Путин на саммите СНГ в узком составе.Президент подчеркнул, что, несмотря на такое давление, лидеры стран СНГ – это люди, которые, прежде всего, руководствуются национальными интересами."Исходя из этого, надеюсь, мы и будем строить отношения и в будущем. Наоборот, мы видим, что чем грубее попытка на кого-то надавить, тем меньше успеха достигают те, кто все это делает", - сказал он.Президент добавил, что так же настойчиво стремятся подорвать дружественные отношения России с ее союзниками и партнерами."Причем в ход идут, как мы знаем, любые средства и угрозы, в том числе и поддержка экстремистских и националистических движений в наших странах. Большинство присутствующих, уверен, испытали, видят это на себе", - сказал Путин, обращаясь к коллегам по СНГ.
https://ria.ru/20231013/sng-1902474770.html
https://ria.ru/20231013/putin-1902508727.html
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снг, в мире, владимир путин, россия
СНГ, В мире, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о неудачной попытке давления на страны СНГ извне

Путин: на партнеров по СНГ пытаются давить извне

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на всех партнеров РФ и стран СНГ пытаются надавить извне, но чем грубее попытка, тем меньше удается им это сделать, все лидеры стран СНГ руководствуются национальными интересами.
"Мы прекрасно понимаем, чего здесь греха таить, мы видим. Это касается не только СНГ, это касается всех партнеров России: на всех пытаются поддавить… напугать, запугать, покомандовать кем-то", - сказал Путин на саммите СНГ в узком составе.
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Президент подчеркнул, что, несмотря на такое давление, лидеры стран СНГ – это люди, которые, прежде всего, руководствуются национальными интересами.
"Исходя из этого, надеюсь, мы и будем строить отношения и в будущем. Наоборот, мы видим, что чем грубее попытка на кого-то надавить, тем меньше успеха достигают те, кто все это делает", - сказал он.
Президент добавил, что так же настойчиво стремятся подорвать дружественные отношения России с ее союзниками и партнерами.
"Причем в ход идут, как мы знаем, любые средства и угрозы, в том числе и поддержка экстремистских и националистических движений в наших странах. Большинство присутствующих, уверен, испытали, видят это на себе", - сказал Путин, обращаясь к коллегам по СНГ.
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