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Названы самые популярные маршруты для поездок с детьми в ноябре - РИА Новости, 13.10.2023
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Туризм
 
04:30 13.10.2023 (обновлено: 10:21 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/puteshestviya-1902291043.html
Названы самые популярные маршруты для поездок с детьми в ноябре
Названы самые популярные маршруты для поездок с детьми в ноябре - РИА Новости, 13.10.2023
Названы самые популярные маршруты для поездок с детьми в ноябре
Эксперты выяснили, куда отправятся туристы с детьми в период осенних школьных каникул и ноябрьских праздников — с 30 октября по 6 ноября 2023 года, сообщает... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T04:30
2023-10-13T10:21
туризм
новости - туризм
туризм
сочи
отдых в россии
россия
москва
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда отправятся туристы с детьми в период осенних школьных каникул и ноябрьских праздников — с 30 октября по 6 ноября 2023 года, сообщает сервис "Яндекс. Путешествия".Три четверти (77 процентов) пользователей отправятся в поездки по России. Самым популярным направлением стал Сочи. В пятерку наиболее востребованных вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды.В среднем семейные путешествия внутри страны пользователи начали планировать в середине сентября. При этом в Сочи родители с детьми планируют провести в среднем семь дней, в Москве — шесть, в Петербурге и Калининграде — по пять. Дольше всего туристы задержатся в Минводах — восемь дней.Средняя длительность поездок за границу — 11 дней, а бронировать билеты и отели пользователи в среднем начали еще в первых числах сентября. Самыми популярными направлениями вне России стали Турция, ОАЭ, Таиланд, Армения и Белоруссия.
https://ria.ru/20231012/sochi-1902223974.html
сочи
россия
москва
санкт-петербург
калининград
минеральные воды
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новости - туризм, туризм, сочи, отдых в россии, россия, москва, санкт-петербург, калининград, минеральные воды, дети
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, отдых в России, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Дети
Названы самые популярные маршруты для поездок с детьми в ноябре

Исследование: больше всего туристов с детьми едут на осенние каникулы в Сочи

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда отправятся туристы с детьми в период осенних школьных каникул и ноябрьских праздников — с 30 октября по 6 ноября 2023 года, сообщает сервис "Яндекс. Путешествия".
Три четверти (77 процентов) пользователей отправятся в поездки по России. Самым популярным направлением стал Сочи. В пятерку наиболее востребованных вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды.
В среднем семейные путешествия внутри страны пользователи начали планировать в середине сентября. При этом в Сочи родители с детьми планируют провести в среднем семь дней, в Москве — шесть, в Петербурге и Калининграде — по пять. Дольше всего туристы задержатся в Минводах — восемь дней.
Средняя длительность поездок за границу — 11 дней, а бронировать билеты и отели пользователи в среднем начали еще в первых числах сентября. Самыми популярными направлениями вне России стали Турция, ОАЭ, Таиланд, Армения и Белоруссия.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмСочиотдых в РоссииРоссияМоскваСанкт-ПетербургКалининградМинеральные ВодыДети
 
 
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