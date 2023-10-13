https://ria.ru/20231013/puteshestviya-1902291043.html
Названы самые популярные маршруты для поездок с детьми в ноябре
Названы самые популярные маршруты для поездок с детьми в ноябре - РИА Новости, 13.10.2023
Названы самые популярные маршруты для поездок с детьми в ноябре
Эксперты выяснили, куда отправятся туристы с детьми в период осенних школьных каникул и ноябрьских праздников — с 30 октября по 6 ноября 2023 года, сообщает... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T04:30
2023-10-13T04:30
2023-10-13T10:21
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Эксперты выяснили, куда отправятся туристы с детьми в период осенних школьных каникул и ноябрьских праздников — с 30 октября по 6 ноября 2023 года, сообщает сервис "Яндекс. Путешествия".Три четверти (77 процентов) пользователей отправятся в поездки по России. Самым популярным направлением стал Сочи. В пятерку наиболее востребованных вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды.В среднем семейные путешествия внутри страны пользователи начали планировать в середине сентября. При этом в Сочи родители с детьми планируют провести в среднем семь дней, в Москве — шесть, в Петербурге и Калининграде — по пять. Дольше всего туристы задержатся в Минводах — восемь дней.Средняя длительность поездок за границу — 11 дней, а бронировать билеты и отели пользователи в среднем начали еще в первых числах сентября. Самыми популярными направлениями вне России стали Турция, ОАЭ, Таиланд, Армения и Белоруссия.
https://ria.ru/20231012/sochi-1902223974.html
сочи
россия
москва
санкт-петербург
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Названы самые популярные маршруты для поездок с детьми в ноябре
Исследование: больше всего туристов с детьми едут на осенние каникулы в Сочи