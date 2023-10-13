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В Петербурге освятят подаренную французами скульптуру Жанны д'Арк - РИА Новости, 13.10.2023
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Религия
 
12:04 13.10.2023 (обновлено: 17:14 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/peterburg-1902489279.html
В Петербурге освятят подаренную французами скульптуру Жанны д'Арк
В Петербурге освятят подаренную французами скульптуру Жанны д'Арк - РИА Новости, 13.10.2023
В Петербурге освятят подаренную французами скульптуру Жанны д'Арк
Скульптуру Жанны д'Арк, установленную в Советском переулке в Санкт-Петербурге, освятят в пятницу по инициативе французской ассоциации "Друзья Жанны д'Арк",... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:04
2023-10-13T17:14
религия
санкт-петербург
россия
франция
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Скульптуру Жанны д'Арк, установленную в Советском переулке в Санкт-Петербурге, освятят в пятницу по инициативе французской ассоциации "Друзья Жанны д'Арк", сообщается в Telegram-канале Северо-Западного региона Римско-католической архиепархии Матери Божией."Тринадцатого октября в 14.00, по инициативе французской ассоциации "Друзья Жанны д'Арк", состоится освящение скульптуры св. Жанны д'Арк, установленной в Советском переулке в Санкт-Петербурге (неподалеку от собора Успения)", - говорится в сообщении.По словам пресс-службы архиепархии, в торжественной церемонии примут участие представители администрации губернатора Санкт-Петербурга, Адмиралтейского района, представители светского и религиозного общества, деятели культуры и искусства из России и Франции.Бронзовая скульптура Орлеанской девы, причисленной к лику святых католической церковью в 1920 году, была установлена в сентябре 2021 года недалеко от католического собора Успения Пресвятой Девы Марии в Петербурге. Инициатором установки памятника в Петербурге стала французская ассоциация "Друзья Жанны д'Арк". Автор монумента — французский скульптор, уроженец Киева Борис Лежен, соавтор — Леонид Беркович.На постаменте надписи на русском и французском языках, свидетельствующие о том, что памятник национальной героине Франции Жанне д'Арк — это "дар французских друзей России в знак традиционной дружбы французского и российского народов".
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санкт-петербург, россия, франция, религия
Религия, Санкт-Петербург, Россия, Франция, Религия
В Петербурге освятят подаренную французами скульптуру Жанны д'Арк

В Петербурге освятят статую Жанны д'Арк, сообщили в католической архиепархии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятник Жанне Д’Арк Советском переулке Санкт-Петербурга
Памятник Жанне Д’Арк Советском переулке Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Скульптуру Жанны д'Арк, установленную в Советском переулке в Санкт-Петербурге, освятят в пятницу по инициативе французской ассоциации "Друзья Жанны д'Арк", сообщается в Telegram-канале Северо-Западного региона Римско-католической архиепархии Матери Божией.
"Тринадцатого октября в 14.00, по инициативе французской ассоциации "Друзья Жанны д'Арк", состоится освящение скульптуры св. Жанны д'Арк, установленной в Советском переулке в Санкт-Петербурге (неподалеку от собора Успения)", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы архиепархии, в торжественной церемонии примут участие представители администрации губернатора Санкт-Петербурга, Адмиралтейского района, представители светского и религиозного общества, деятели культуры и искусства из России и Франции.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятник Жанне Дарк в Советском переулке Санкт-Петербурга.
Памятник Жанне Д’Арк Советском переулке Санкт-Петербурга
Памятник Жанне Дарк в Советском переулке Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятник Жанне Д’Арк Советском переулке Санкт-Петербурга
Памятник Жанне Д’Арк Советском переулке Санкт-Петербурга
Памятник Жанне Д’Арк Советском переулке Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 3
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятник Жанне Дарк в Советском переулке Санкт-Петербурга.
Памятник Жанне Д’Арк Советском переулке Санкт-Петербурга
Памятник Жанне Дарк в Советском переулке Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 3
Памятник Жанне Дарк в Советском переулке Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 3
Памятник Жанне Д’Арк Советском переулке Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 3
Памятник Жанне Дарк в Советском переулке Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 3
Бронзовая скульптура Орлеанской девы, причисленной к лику святых католической церковью в 1920 году, была установлена в сентябре 2021 года недалеко от католического собора Успения Пресвятой Девы Марии в Петербурге. Инициатором установки памятника в Петербурге стала французская ассоциация "Друзья Жанны д'Арк". Автор монумента — французский скульптор, уроженец Киева Борис Лежен, соавтор — Леонид Беркович.
На постаменте надписи на русском и французском языках, свидетельствующие о том, что памятник национальной героине Франции Жанне д'Арк — это "дар французских друзей России в знак традиционной дружбы французского и российского народов".
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