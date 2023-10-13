https://ria.ru/20231013/peterburg-1902489279.html

В Петербурге освятят подаренную французами скульптуру Жанны д'Арк

В Петербурге освятят подаренную французами скульптуру Жанны д'Арк - РИА Новости, 13.10.2023

В Петербурге освятят подаренную французами скульптуру Жанны д'Арк

Скульптуру Жанны д'Арк, установленную в Советском переулке в Санкт-Петербурге, освятят в пятницу по инициативе французской ассоциации "Друзья Жанны д'Арк",... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:04

2023-10-13T12:04

2023-10-13T17:14

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Скульптуру Жанны д'Арк, установленную в Советском переулке в Санкт-Петербурге, освятят в пятницу по инициативе французской ассоциации "Друзья Жанны д'Арк", сообщается в Telegram-канале Северо-Западного региона Римско-католической архиепархии Матери Божией."Тринадцатого октября в 14.00, по инициативе французской ассоциации "Друзья Жанны д'Арк", состоится освящение скульптуры св. Жанны д'Арк, установленной в Советском переулке в Санкт-Петербурге (неподалеку от собора Успения)", - говорится в сообщении.По словам пресс-службы архиепархии, в торжественной церемонии примут участие представители администрации губернатора Санкт-Петербурга, Адмиралтейского района, представители светского и религиозного общества, деятели культуры и искусства из России и Франции.Бронзовая скульптура Орлеанской девы, причисленной к лику святых католической церковью в 1920 году, была установлена в сентябре 2021 года недалеко от католического собора Успения Пресвятой Девы Марии в Петербурге. Инициатором установки памятника в Петербурге стала французская ассоциация "Друзья Жанны д'Арк". Автор монумента — французский скульптор, уроженец Киева Борис Лежен, соавтор — Леонид Беркович.На постаменте надписи на русском и французском языках, свидетельствующие о том, что памятник национальной героине Франции Жанне д'Арк — это "дар французских друзей России в знак традиционной дружбы французского и российского народов".

https://ria.ru/20230912/lavra-1895948845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

санкт-петербург, россия, франция, религия