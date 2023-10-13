В Петербурге освятят подаренную французами скульптуру Жанны д'Арк
В Петербурге освятят статую Жанны д'Арк, сообщили в католической архиепархии
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятник Жанне Д’Арк Советском переулке Санкт-Петербурга
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Скульптуру Жанны д'Арк, установленную в Советском переулке в Санкт-Петербурге, освятят в пятницу по инициативе французской ассоциации "Друзья Жанны д'Арк", сообщается в Telegram-канале Северо-Западного региона Римско-католической архиепархии Матери Божией.
"Тринадцатого октября в 14.00, по инициативе французской ассоциации "Друзья Жанны д'Арк", состоится освящение скульптуры св. Жанны д'Арк, установленной в Советском переулке в Санкт-Петербурге (неподалеку от собора Успения)", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятник Жанне Дарк в Советском переулке Санкт-Петербурга.
Памятник Жанне Дарк в Советском переулке Санкт-Петербурга.
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятник Жанне Д’Арк Советском переулке Санкт-Петербурга
Памятник Жанне Д’Арк Советском переулке Санкт-Петербурга
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятник Жанне Дарк в Советском переулке Санкт-Петербурга.
Памятник Жанне Дарк в Советском переулке Санкт-Петербурга.
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Памятник Жанне Дарк в Советском переулке Санкт-Петербурга.
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Памятник Жанне Д’Арк Советском переулке Санкт-Петербурга
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Памятник Жанне Дарк в Советском переулке Санкт-Петербурга.
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Бронзовая скульптура Орлеанской девы, причисленной к лику святых католической церковью в 1920 году, была установлена в сентябре 2021 года недалеко от католического собора Успения Пресвятой Девы Марии в Петербурге. Инициатором установки памятника в Петербурге стала французская ассоциация "Друзья Жанны д'Арк". Автор монумента — французский скульптор, уроженец Киева Борис Лежен, соавтор — Леонид Беркович.
На постаменте надписи на русском и французском языках, свидетельствующие о том, что памятник национальной героине Франции Жанне д'Арк — это "дар французских друзей России в знак традиционной дружбы французского и российского народов".