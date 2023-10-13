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Путин сообщил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана - РИА Новости, 13.10.2023
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12:16 13.10.2023 (обновлено: 12:33 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/peregovory-1902492458.html
Путин сообщил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана
Путин сообщил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана - РИА Новости, 13.10.2023
Путин сообщил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана, для начала на министерском уровне с дальнейшей выработкой мирного... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:16
2023-10-13T12:33
в мире
москва
баку
ереван
ситуация в нагорном карабахе
владимир путин
россия
снг
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана, для начала на министерском уровне с дальнейшей выработкой мирного плана."На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемирное содействие. В частности, согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате. Переговоров для начала министров иностранных дел и экспертов Азербайджана и Армении", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.Президент РФ также отметил, что РФ "будет способствовать тому, чтобы эти переговоры завершились достижением мирного соглашения, которое подпишут лидеры этих стран". Он добавил, что выбор всегда за соответствующей стороной, и Россия готова создать необходимые условия для этой работы.
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в мире, москва, баку, ереван, ситуация в нагорном карабахе, владимир путин, россия, снг
В мире, Москва, Баку, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, Владимир Путин, Россия, СНГ
Путин сообщил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана

Путин: Россия готова организовать переговоры между Арменией и Азербайджаном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана, для начала на министерском уровне с дальнейшей выработкой мирного плана.
"На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемирное содействие. В частности, согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате. Переговоров для начала министров иностранных дел и экспертов Азербайджана и Армении", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
Президент РФ также отметил, что РФ "будет способствовать тому, чтобы эти переговоры завершились достижением мирного соглашения, которое подпишут лидеры этих стран". Он добавил, что выбор всегда за соответствующей стороной, и Россия готова создать необходимые условия для этой работы.
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