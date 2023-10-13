https://ria.ru/20231013/peregovory-1902492458.html

Путин сообщил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана

Путин сообщил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана - РИА Новости, 13.10.2023

Путин сообщил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана, для начала на министерском уровне с дальнейшей выработкой мирного... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:16

2023-10-13T12:16

2023-10-13T12:33

в мире

москва

баку

ереван

ситуация в нагорном карабахе

владимир путин

россия

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана, для начала на министерском уровне с дальнейшей выработкой мирного плана."На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемирное содействие. В частности, согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате. Переговоров для начала министров иностранных дел и экспертов Азербайджана и Армении", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.Президент РФ также отметил, что РФ "будет способствовать тому, чтобы эти переговоры завершились достижением мирного соглашения, которое подпишут лидеры этих стран". Он добавил, что выбор всегда за соответствующей стороной, и Россия готова создать необходимые условия для этой работы.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

москва

баку

ереван

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в мире, москва, баку, ереван, ситуация в нагорном карабахе, владимир путин, россия, снг