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Путин призвал развивать лучшие традиции отечественной педагогики - РИА Новости, 13.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:39 13.10.2023 (обновлено: 12:14 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/pedagogika-1902477343.html
Путин призвал развивать лучшие традиции отечественной педагогики
Путин призвал развивать лучшие традиции отечественной педагогики - РИА Новости, 13.10.2023
Путин призвал развивать лучшие традиции отечественной педагогики
Важно сохранять, развивать лучшие гуманистические традиции отечественной педагогики, наша школа не только учила, но и посвящала, воспитывала, заявил президент... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:39
2023-10-13T12:14
общество
россия
владимир путин
российская академия образования
образование - общество
год педагога и наставника
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Важно сохранять, развивать лучшие гуманистические традиции отечественной педагогики, наша школа не только учила, но и посвящала, воспитывала, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, важно сохранять, развивать лучшие гуманистические традиции отечественной педагогики. Ведь наша школа не только учила, но и посвящала, воспитывала, стремилась к тому, чтобы человек обрёл прочную ценностную опору в жизни, состоялся как личность, знал историю и культуру своего народа, искренне любил Родину", - сказал Путин в поздравлении к 80-летию Российской академии образования. Глава государства добавил, что нужно стремиться лучше, эффективнее использовать потенциал новых технологий для улучшения качества образования и подготовки педагогов, в сотрудничестве с "Сириусом", другими передовыми образовательными центрами продолжить формирование уникальных педагогических методик раскрытия талантов детей. Он подчеркнул, что юбилей РАО отмечается в Год педагога и наставника, его проведение – знак особого внимания государства к вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, чтобы каждый ребёнок в нашей стране выучился, состоялся в жизни. "Уверен, что в решение важнейших для страны, для всего нашего общества задач, в укрепление нашей суверенной системы образования вы и дальше будете вносить свой весомый вклад", - отметил президент.По его словам, восемь десятилетий РАО по праву является главным центром развития педагогических наук, и вся её деятельность неразрывно связана с историей нашей страны."Академия была учреждена в октябре 1943-го: только что завершилась героическая битва за Донбасс, нацистов всё дальше гнали на запад. Вся страна, весь народ верили в победу и уже тогда думали о том, как строить мирную жизнь, восстанавливать заводы, фабрики, города и посёлки", - добавил Путин. В этих условиях перед новой академией была поставлена стратегическая задача – осуществить настоящий научный прорыв в сфере образования, а значит, и в развитии всей страны, для этого консолидировать лучший отечественный опыт, традиции русской школы и самые новаторские подходы, обеспечить подготовку учителей, наставников, формирование передовых образовательных программ и методик, пояснил глава государства.По его словам, в том, что в России была создана одна из самых сильных в мире образовательных систем, безусловно, есть и огромный вклад РАО, так же как и то, что в реализации тех масштабных проектов, которые двигали нашу страну вперёд во второй половине ХХ века, огромная заслуга преподавателей школ и вузов, "именно они воспитали, вырастили поколения творцов, созидателей, тружеников"."Безусловно, все эти достижения были основаны на прочном фундаменте, богатейшем наследии многих выдающихся учёных и педагогов. В их числе – Константин Дмитриевич Ушинский, 200-летие со дня рождения которого мы отмечаем в текущем году... И сейчас, на современном этапе, мы ждём от Российской академии образования весомой научной поддержки учительского труда. Важно, чтобы исследования в области педагогических наук имели по-настоящему комплексный, системный, междисциплинарный характер. В них должны участвовать специалисты из самых разных областей знаний", - заключил президент.
https://ria.ru/20231005/podderzhka-1900568953.html
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общество, россия, владимир путин, российская академия образования, образование - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Российская академия образования, Образование - Общество, Год педагога и наставника
Путин призвал развивать лучшие традиции отечественной педагогики

Путин: важно сохранять и развивать лучшие традиции отечественной педагогики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Важно сохранять, развивать лучшие гуманистические традиции отечественной педагогики, наша школа не только учила, но и посвящала, воспитывала, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, важно сохранять, развивать лучшие гуманистические традиции отечественной педагогики. Ведь наша школа не только учила, но и посвящала, воспитывала, стремилась к тому, чтобы человек обрёл прочную ценностную опору в жизни, состоялся как личность, знал историю и культуру своего народа, искренне любил Родину", - сказал Путин в поздравлении к 80-летию Российской академии образования.
Учитель – не просто профессия, это призвание. Путин поздравил педагогов с праздником
Путин заявил о расширении мер поддержки учителей
5 октября, 00:05
Глава государства добавил, что нужно стремиться лучше, эффективнее использовать потенциал новых технологий для улучшения качества образования и подготовки педагогов, в сотрудничестве с "Сириусом", другими передовыми образовательными центрами продолжить формирование уникальных педагогических методик раскрытия талантов детей.
Он подчеркнул, что юбилей РАО отмечается в Год педагога и наставника, его проведение – знак особого внимания государства к вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, чтобы каждый ребёнок в нашей стране выучился, состоялся в жизни.
"Уверен, что в решение важнейших для страны, для всего нашего общества задач, в укрепление нашей суверенной системы образования вы и дальше будете вносить свой весомый вклад", - отметил президент.
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4 октября, 20:20
По его словам, восемь десятилетий РАО по праву является главным центром развития педагогических наук, и вся её деятельность неразрывно связана с историей нашей страны.
"Академия была учреждена в октябре 1943-го: только что завершилась героическая битва за Донбасс, нацистов всё дальше гнали на запад. Вся страна, весь народ верили в победу и уже тогда думали о том, как строить мирную жизнь, восстанавливать заводы, фабрики, города и посёлки", - добавил Путин. В этих условиях перед новой академией была поставлена стратегическая задача – осуществить настоящий научный прорыв в сфере образования, а значит, и в развитии всей страны, для этого консолидировать лучший отечественный опыт, традиции русской школы и самые новаторские подходы, обеспечить подготовку учителей, наставников, формирование передовых образовательных программ и методик, пояснил глава государства.
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5 октября, 23:15
По его словам, в том, что в России была создана одна из самых сильных в мире образовательных систем, безусловно, есть и огромный вклад РАО, так же как и то, что в реализации тех масштабных проектов, которые двигали нашу страну вперёд во второй половине ХХ века, огромная заслуга преподавателей школ и вузов, "именно они воспитали, вырастили поколения творцов, созидателей, тружеников".
"Безусловно, все эти достижения были основаны на прочном фундаменте, богатейшем наследии многих выдающихся учёных и педагогов. В их числе – Константин Дмитриевич Ушинский, 200-летие со дня рождения которого мы отмечаем в текущем году... И сейчас, на современном этапе, мы ждём от Российской академии образования весомой научной поддержки учительского труда. Важно, чтобы исследования в области педагогических наук имели по-настоящему комплексный, системный, междисциплинарный характер. В них должны участвовать специалисты из самых разных областей знаний", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Владимир Путин: педагог — это не профессия, а миссия
4 октября, 18:27
 
Год педагога и наставникаОбществоРоссияВладимир ПутинРоссийская академия образованияОбразование - Общество
 
 
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