https://ria.ru/20231013/pedagogika-1902477343.html

Путин призвал развивать лучшие традиции отечественной педагогики

Путин призвал развивать лучшие традиции отечественной педагогики - РИА Новости, 13.10.2023

Путин призвал развивать лучшие традиции отечественной педагогики

Важно сохранять, развивать лучшие гуманистические традиции отечественной педагогики, наша школа не только учила, но и посвящала, воспитывала, заявил президент... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:39

2023-10-13T11:39

2023-10-13T12:14

общество

россия

владимир путин

российская академия образования

образование - общество

год педагога и наставника

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Важно сохранять, развивать лучшие гуманистические традиции отечественной педагогики, наша школа не только учила, но и посвящала, воспитывала, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, важно сохранять, развивать лучшие гуманистические традиции отечественной педагогики. Ведь наша школа не только учила, но и посвящала, воспитывала, стремилась к тому, чтобы человек обрёл прочную ценностную опору в жизни, состоялся как личность, знал историю и культуру своего народа, искренне любил Родину", - сказал Путин в поздравлении к 80-летию Российской академии образования. Глава государства добавил, что нужно стремиться лучше, эффективнее использовать потенциал новых технологий для улучшения качества образования и подготовки педагогов, в сотрудничестве с "Сириусом", другими передовыми образовательными центрами продолжить формирование уникальных педагогических методик раскрытия талантов детей. Он подчеркнул, что юбилей РАО отмечается в Год педагога и наставника, его проведение – знак особого внимания государства к вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, чтобы каждый ребёнок в нашей стране выучился, состоялся в жизни. "Уверен, что в решение важнейших для страны, для всего нашего общества задач, в укрепление нашей суверенной системы образования вы и дальше будете вносить свой весомый вклад", - отметил президент.По его словам, восемь десятилетий РАО по праву является главным центром развития педагогических наук, и вся её деятельность неразрывно связана с историей нашей страны."Академия была учреждена в октябре 1943-го: только что завершилась героическая битва за Донбасс, нацистов всё дальше гнали на запад. Вся страна, весь народ верили в победу и уже тогда думали о том, как строить мирную жизнь, восстанавливать заводы, фабрики, города и посёлки", - добавил Путин. В этих условиях перед новой академией была поставлена стратегическая задача – осуществить настоящий научный прорыв в сфере образования, а значит, и в развитии всей страны, для этого консолидировать лучший отечественный опыт, традиции русской школы и самые новаторские подходы, обеспечить подготовку учителей, наставников, формирование передовых образовательных программ и методик, пояснил глава государства.По его словам, в том, что в России была создана одна из самых сильных в мире образовательных систем, безусловно, есть и огромный вклад РАО, так же как и то, что в реализации тех масштабных проектов, которые двигали нашу страну вперёд во второй половине ХХ века, огромная заслуга преподавателей школ и вузов, "именно они воспитали, вырастили поколения творцов, созидателей, тружеников"."Безусловно, все эти достижения были основаны на прочном фундаменте, богатейшем наследии многих выдающихся учёных и педагогов. В их числе – Константин Дмитриевич Ушинский, 200-летие со дня рождения которого мы отмечаем в текущем году... И сейчас, на современном этапе, мы ждём от Российской академии образования весомой научной поддержки учительского труда. Важно, чтобы исследования в области педагогических наук имели по-настоящему комплексный, системный, междисциплинарный характер. В них должны участвовать специалисты из самых разных областей знаний", - заключил президент.

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https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900543177.html

https://ria.ru/20231005/kontsert-1900828044.html

https://ria.ru/20231004/putin-1900517536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, российская академия образования, образование - общество