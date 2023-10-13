Рейтинг@Mail.ru
Золотая осень в России: где увидеть самые яркие краски - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:23 13.10.2023 (обновлено: 16:01 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/osen-1901997130.html
Золотая осень в России: где увидеть самые яркие краски
Золотая осень в России: где увидеть самые яркие краски - РИА Новости, 13.10.2023
Золотая осень в России: где увидеть самые яркие краски
В России золотая осень. Тысячи километров лесов и парков окрасились в желтый, оранжевый, красный цвета. Самые яркие кадры — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:23
2023-10-13T16:01
фото
туризм
новосибирск
красноярск
приморский край
москва
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901992577_0:57:3449:1997_1920x0_80_0_0_b3777ca34db8ecee5b38553bb58b8ec2.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В России золотая осень. Тысячи километров лесов и парков окрасились в желтый, оранжевый, красный цвета. Самые яркие кадры — в фотоленте РИА Новости.
новосибирск
красноярск
приморский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901992577_511:0:3174:1997_1920x0_80_0_0_13aa3b1e4768d3bb532a03bfa38dd264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, новосибирск, красноярск, приморский край, москва, новости - туризм, туризм, туристы, фото - туризм, впечатления - туризм
Фото, Туризм, Новосибирск, Красноярск, Приморский край, Москва, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Фото - Туризм, Впечатления - Туризм

Золотая осень в России: где увидеть самые яркие краски

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В России золотая осень. Тысячи километров лесов и парков окрасились в желтый, оранжевый, красный цвета. Самые яркие кадры — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Взлететь над желто-оранжевым морем тайги можно в окрестностях Красноярска в фанпарке "Бобровый лог". Это новый аттракцион, он открылся в октябре. Высокогорные качели расположены на вершине канатно-кресельного подъемника К1 на высоте 517 метров над уровнем моря.

Посетители на качелях, установленных на горном склоне в фанпарке Бобровый лог на границе с Такмаковским районом национального парка Столбы в восточносибирской тайге в окрестностях Красноярска

Взлететь над желто-оранжевым морем тайги можно в окрестностях Красноярска в фанпарке "Бобровый лог". Это новый аттракцион, он открылся в октябре. Высокогорные качели расположены на вершине канатно-кресельного подъемника К1 на высоте 517 метров над уровнем моря.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В Дивногорске в Красноярском крае — свое золото. Цвет поменяла сибирская тайга на берегах Енисея. Зрелище захватывает.

Сибирская тайга на берегах Енисея в период золотой осени в Дивногорске Красноярского края

В Дивногорске в Красноярском крае — свое золото. Цвет поменяла сибирская тайга на берегах Енисея. Зрелище захватывает.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В национальном парке "Столбы" в окрестностях Красноярска к зиме готовятся бурундуки. Парк расположен на северо-западных отрогах Восточного Саяна. Это старейшая в России особо охраняемая природная территория, бренд региона. Бывает, что в день нацпарк посещает миллион человек, а по самому популярному маршруту "Центральных Столбов" проходит до 20 тысяч посетителей.

Бурундук в национальном парке Столбы в окрестностях Красноярска

В национальном парке "Столбы" в окрестностях Красноярска к зиме готовятся бурундуки. Парк расположен на северо-западных отрогах Восточного Саяна. Это старейшая в России особо охраняемая природная территория, бренд региона. Бывает, что в день нацпарк посещает миллион человек, а по самому популярному маршруту "Центральных Столбов" проходит до 20 тысяч посетителей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирске в парке "Березовая роща" к зиме готовятся белки.

Белка в парке Березовая роща в Новосибирске

В Новосибирске в парке "Березовая роща" к зиме готовятся белки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Автомобилисты любуются красотой осенних трасс.

Автомобильная дорога в Новосибирской области

Автомобилисты любуются красотой осенних трасс.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Яркие осенние деревья в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске привлекают и фотографов, и моделей.

Женщина фотографирует осеннюю листву в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске

Яркие осенние деревья в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске привлекают и фотографов, и моделей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Даже дорога домой или на работу радует отличными видами.

Девушка гуляет в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске

Даже дорога домой или на работу радует отличными видами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прогулка, например, в Нарымском сквере в Новосибирске — вполне себе вылазка на природу.

Девушка гуляет в Нарымском сквере в Новосибирске

Прогулка, например, в Нарымском сквере в Новосибирске — вполне себе вылазка на природу.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Красиво и на берегах реки Обь.

Дерево на берегу реки Обь в Новосибирске

Красиво и на берегах реки Обь.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В Воронцовском парке в Москве еще можно застать яркие краски. Кстати, каждый месяц тут проходят исторические экскурсии. Есть и специальный маршрут, чтобы увидеть все самое интересное. Это и храм Живоначальной Троицы, и дубрава, и главная аллея, и флигель со статуей богини Флоры на куполе, и, конечно же, Воронцовские пруды. Стоит заглянуть и в Китайский сад, и в парковый лабиринт.

Люди подбрасывают опавшую листву в Воронцовском парке в Москве

В Воронцовском парке в Москве еще можно застать яркие краски. Кстати, каждый месяц тут проходят исторические экскурсии. Есть и специальный маршрут, чтобы увидеть все самое интересное. Это и храм Живоначальной Троицы, и дубрава, и главная аллея, и флигель со статуей богини Флоры на куполе, и, конечно же, Воронцовские пруды. Стоит заглянуть и в Китайский сад, и в парковый лабиринт.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В Приморье золотая осень тоже хороша.

Жилой дом в горах Приморского края

В Приморье золотая осень тоже хороша.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Клены в Приморском крае не уступают по красоте японским.

Клен в Приморском крае.

Клены в Приморском крае не уступают по красоте японским.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ТуризмФотоНовосибирскКрасноярскПриморский крайМоскваНовости - ТуризмТуризмтуристыФото - ТуризмВпечатления - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала