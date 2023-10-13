Золотая осень в России: где увидеть самые яркие краски

Взлететь над желто-оранжевым морем тайги можно в окрестностях Красноярска в фанпарке "Бобровый лог". Это новый аттракцион, он открылся в октябре. Высокогорные качели расположены на вершине канатно-кресельного подъемника К1 на высоте 517 метров над уровнем моря.
Взлететь над желто-оранжевым морем тайги можно в окрестностях Красноярска в фанпарке "Бобровый лог". Это новый аттракцион, он открылся в октябре. Высокогорные качели расположены на вершине канатно-кресельного подъемника К1 на высоте 517 метров над уровнем моря.
В Дивногорске в Красноярском крае — свое золото. Цвет поменяла сибирская тайга на берегах Енисея. Зрелище захватывает.
В Дивногорске в Красноярском крае — свое золото. Цвет поменяла сибирская тайга на берегах Енисея. Зрелище захватывает.
В национальном парке "Столбы" в окрестностях Красноярска к зиме готовятся бурундуки. Парк расположен на северо-западных отрогах Восточного Саяна. Это старейшая в России особо охраняемая природная территория, бренд региона. Бывает, что в день нацпарк посещает миллион человек, а по самому популярному маршруту "Центральных Столбов" проходит до 20 тысяч посетителей.
В национальном парке "Столбы" в окрестностях Красноярска к зиме готовятся бурундуки. Парк расположен на северо-западных отрогах Восточного Саяна. Это старейшая в России особо охраняемая природная территория, бренд региона. Бывает, что в день нацпарк посещает миллион человек, а по самому популярному маршруту "Центральных Столбов" проходит до 20 тысяч посетителей.
В Новосибирске в парке "Березовая роща" к зиме готовятся белки.
В Новосибирске в парке "Березовая роща" к зиме готовятся белки.
Автомобилисты любуются красотой осенних трасс.
Автомобилисты любуются красотой осенних трасс.
Яркие осенние деревья в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске привлекают и фотографов, и моделей.
Яркие осенние деревья в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске привлекают и фотографов, и моделей.
Даже дорога домой или на работу радует отличными видами.
Даже дорога домой или на работу радует отличными видами.
Прогулка, например, в Нарымском сквере в Новосибирске — вполне себе вылазка на природу.
Прогулка, например, в Нарымском сквере в Новосибирске — вполне себе вылазка на природу.
Красиво и на берегах реки Обь.
В Воронцовском парке в Москве еще можно застать яркие краски. Кстати, каждый месяц тут проходят исторические экскурсии. Есть и специальный маршрут, чтобы увидеть все самое интересное. Это и храм Живоначальной Троицы, и дубрава, и главная аллея, и флигель со статуей богини Флоры на куполе, и, конечно же, Воронцовские пруды. Стоит заглянуть и в Китайский сад, и в парковый лабиринт.
В Воронцовском парке в Москве еще можно застать яркие краски. Кстати, каждый месяц тут проходят исторические экскурсии. Есть и специальный маршрут, чтобы увидеть все самое интересное. Это и храм Живоначальной Троицы, и дубрава, и главная аллея, и флигель со статуей богини Флоры на куполе, и, конечно же, Воронцовские пруды. Стоит заглянуть и в Китайский сад, и в парковый лабиринт.
В Приморье золотая осень тоже хороша.
Клены в Приморском крае не уступают по красоте японским.
Клены в Приморском крае не уступают по красоте японским.