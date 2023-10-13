Золотая осень в России: где увидеть самые яркие краски

В Воронцовском парке в Москве еще можно застать яркие краски. Кстати, каждый месяц тут проходят исторические экскурсии. Есть и специальный маршрут, чтобы увидеть все самое интересное. Это и храм Живоначальной Троицы, и дубрава, и главная аллея, и флигель со статуей богини Флоры на куполе, и, конечно же, Воронцовские пруды. Стоит заглянуть и в Китайский сад, и в парковый лабиринт.