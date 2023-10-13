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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 13.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T03:30
2023-10-13T03:30
2023-10-13T08:50
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 1:00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 3:00 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.При этом в 3:15 Украина вновь открыла огонь по Донецку (Куйбышевский и Киевский районы), применив три боеприпаса этого же калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
СЦКК: ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке