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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:30 13.10.2023 (обновлено: 08:50 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/obstrely-1902414178.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 13.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T03:30
2023-10-13T08:50
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 1:00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 3:00 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров&quot;, — говорится в публикации.При этом в 3:15 Украина вновь открыла огонь по Донецку (Куйбышевский и Киевский районы), применив три боеприпаса этого же калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902398033.html
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донецк, горловка, украина, нато, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

СЦКК: ВСУ выпустили 10 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловки, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 1:00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 3:00 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.

При этом в 3:15 Украина вновь открыла огонь по Донецку (Куйбышевский и Киевский районы), применив три боеприпаса этого же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаНАТОСЦККПроисшествияРоссия
 
 
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