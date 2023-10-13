https://ria.ru/20231013/neft-1902652246.html

Новак оценил вероятность скорой отмены потолка цен на российскую нефть

Новак оценил вероятность скорой отмены потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 13.10.2023

Новак оценил вероятность скорой отмены потолка цен на российскую нефть

Вице-премьер России Александр Новак не верит, что потолок цен на российскую нефть в ближайшее время будет отменен, об этом он сообщил в эфире радио BFM. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:33

2023-10-13T19:33

2023-10-13T19:56

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак не верит, что потолок цен на российскую нефть в ближайшее время будет отменен, об этом он сообщил в эфире радио BFM.“Я тоже не верю”, - сказал он, комментируя возможность отмены предельной цены на российскую нефть в ближайшее время.Вице-премьер подчеркнул, что российские компании соблюдают указ президента и не продают нефть по потолку. По мнению Новака, эти ценовые ограничения - “инструмент, который никогда не использовался, и он не только неэффективен, он вреден, он может полностью исковеркать весь рынок и только принести негативные последствия, для потребителей в первую очередь”.Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Тем временем, по данным Минфина РФ, цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов, а скидка на нее к мировому бенчмарку Brent сократилась до 10,9 доллара. При этом средняя цена на российскую нефть в январе-сентябре сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре прошлого года она была 80,58 доллара за баррель.

https://ria.ru/20231010/neft-1901702710.html

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, владимир путин, евросоюз