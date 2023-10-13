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Новак оценил вероятность скорой отмены потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 13.10.2023
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19:33 13.10.2023 (обновлено: 19:56 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/neft-1902652246.html
Новак оценил вероятность скорой отмены потолка цен на российскую нефть
Новак оценил вероятность скорой отмены потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 13.10.2023
Новак оценил вероятность скорой отмены потолка цен на российскую нефть
Вице-премьер России Александр Новак не верит, что потолок цен на российскую нефть в ближайшее время будет отменен, об этом он сообщил в эфире радио BFM. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:33
2023-10-13T19:56
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак не верит, что потолок цен на российскую нефть в ближайшее время будет отменен, об этом он сообщил в эфире радио BFM.“Я тоже не верю”, - сказал он, комментируя возможность отмены предельной цены на российскую нефть в ближайшее время.Вице-премьер подчеркнул, что российские компании соблюдают указ президента и не продают нефть по потолку. По мнению Новака, эти ценовые ограничения - “инструмент, который никогда не использовался, и он не только неэффективен, он вреден, он может полностью исковеркать весь рынок и только принести негативные последствия, для потребителей в первую очередь”.Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Тем временем, по данным Минфина РФ, цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов, а скидка на нее к мировому бенчмарку Brent сократилась до 10,9 доллара. При этом средняя цена на российскую нефть в январе-сентябре сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре прошлого года она была 80,58 доллара за баррель.
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, владимир путин, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Владимир Путин, Евросоюз
Новак оценил вероятность скорой отмены потолка цен на российскую нефть

Новак заявил, что не верит в отмену потолка цен на нефть из РФ в ближайшее время

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак не верит, что потолок цен на российскую нефть в ближайшее время будет отменен, об этом он сообщил в эфире радио BFM.
“Я тоже не верю”, - сказал он, комментируя возможность отмены предельной цены на российскую нефть в ближайшее время.
Вице-премьер подчеркнул, что российские компании соблюдают указ президента и не продают нефть по потолку. По мнению Новака, эти ценовые ограничения - “инструмент, который никогда не использовался, и он не только неэффективен, он вреден, он может полностью исковеркать весь рынок и только принести негативные последствия, для потребителей в первую очередь”.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Тем временем, по данным Минфина РФ, цена барреля нефти Urals в сентябре выросла до 83 долларов, а скидка на нее к мировому бенчмарку Brent сократилась до 10,9 доллара. При этом средняя цена на российскую нефть в январе-сентябре сложилась в размере 59,54 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре прошлого года она была 80,58 доллара за баррель.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр НовакВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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