https://ria.ru/20231013/muzey-1902572395.html

В Перми планируют создать музей СВО

В Перми планируют создать музей СВО - РИА Новости, 13.10.2023

В Перми планируют создать музей СВО

По итогам выставки "Оружие Победы!" планируется создать полноценный музей СВО в Перми, сообщила министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:52

2023-10-13T15:52

2023-10-13T15:52

культура

музеи

сво

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. По итогам выставки "Оружие Победы!" планируется создать полноценный музей СВО в Перми, сообщила министр культуры Ольга Любимова. "Встретилась с Гавриилом Гордеевым, членом оргкомитета "Пермь-300". Отдельно поговорили о выставке "Оружие Победы!", по итогам которого планируется создать полноценный музей СВО в Перми", – написала министр в своем телеграм-канале.Любимова также отметила, что в беседе с Гордеевым они обсудили предстоящую премьеру фильма "Культурная комедия", создаваемого при поддержке Министерства культуры, и возможность организации социальных показов, в том числе в новых регионах.

https://ria.ru/20230818/spetsoperatsiya-1890819181.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

музеи, сво