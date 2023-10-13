https://ria.ru/20231013/muzey-1902572395.html
В Перми планируют создать музей СВО
В Перми планируют создать музей СВО - РИА Новости, 13.10.2023
В Перми планируют создать музей СВО
По итогам выставки "Оружие Победы!" планируется создать полноценный музей СВО в Перми, сообщила министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:52
2023-10-13T15:52
2023-10-13T15:52
культура
музеи
сво
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. По итогам выставки "Оружие Победы!" планируется создать полноценный музей СВО в Перми, сообщила министр культуры Ольга Любимова. "Встретилась с Гавриилом Гордеевым, членом оргкомитета "Пермь-300". Отдельно поговорили о выставке "Оружие Победы!", по итогам которого планируется создать полноценный музей СВО в Перми", – написала министр в своем телеграм-канале.Любимова также отметила, что в беседе с Гордеевым они обсудили предстоящую премьеру фильма "Культурная комедия", создаваемого при поддержке Министерства культуры, и возможность организации социальных показов, в том числе в новых регионах.
https://ria.ru/20230818/spetsoperatsiya-1890819181.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музеи, сво
В Перми планируют создать музей СВО
По итогам выставки "Оружие Победы!" в Перми хотят создать музей СВО
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. По итогам выставки "Оружие Победы!" планируется создать полноценный музей СВО в Перми, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
«
"Встретилась с Гавриилом Гордеевым, членом оргкомитета "Пермь-300". Отдельно поговорили о выставке "Оружие Победы!", по итогам которого планируется создать полноценный музей СВО в Перми", – написала министр в своем телеграм-канале.
Любимова также отметила, что в беседе с Гордеевым они обсудили предстоящую премьеру фильма "Культурная комедия", создаваемого при поддержке Министерства культуры, и возможность организации социальных показов, в том числе в новых регионах.
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