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В Перми планируют создать музей СВО - РИА Новости, 13.10.2023
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Культура
 
15:52 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/muzey-1902572395.html
В Перми планируют создать музей СВО
В Перми планируют создать музей СВО - РИА Новости, 13.10.2023
В Перми планируют создать музей СВО
По итогам выставки "Оружие Победы!" планируется создать полноценный музей СВО в Перми, сообщила министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:52
2023-10-13T15:52
культура
музеи
сво
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. По итогам выставки "Оружие Победы!" планируется создать полноценный музей СВО в Перми, сообщила министр культуры Ольга Любимова. &quot;Встретилась с Гавриилом Гордеевым, членом оргкомитета &quot;Пермь-300&quot;. Отдельно поговорили о выставке &quot;Оружие Победы!&quot;, по итогам которого планируется создать полноценный музей СВО в Перми&quot;, – написала министр в своем телеграм-канале.Любимова также отметила, что в беседе с Гордеевым они обсудили предстоящую премьеру фильма "Культурная комедия", создаваемого при поддержке Министерства культуры, и возможность организации социальных показов, в том числе в новых регионах.
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музеи, сво
Культура, Музеи, СВО
В Перми планируют создать музей СВО

По итогам выставки "Оружие Победы!" в Перми хотят создать музей СВО

© Фото : Дмитрий Махонин/TelegramВыставка "Оружие Победы" в Перми
Выставка Оружие Победы в Перми - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Дмитрий Махонин/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. По итогам выставки "Оружие Победы!" планируется создать полноценный музей СВО в Перми, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
«

"Встретилась с Гавриилом Гордеевым, членом оргкомитета "Пермь-300". Отдельно поговорили о выставке "Оружие Победы!", по итогам которого планируется создать полноценный музей СВО в Перми", – написала министр в своем телеграм-канале.

Любимова также отметила, что в беседе с Гордеевым они обсудили предстоящую премьеру фильма "Культурная комедия", создаваемого при поддержке Министерства культуры, и возможность организации социальных показов, в том числе в новых регионах.
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