https://ria.ru/20231013/moskva-1902425810.html

В Москве легковушка врезалась в грузовик на СВХ, двое погибли

В Москве легковушка врезалась в грузовик на СВХ, двое погибли - РИА Новости, 13.10.2023

В Москве легковушка врезалась в грузовик на СВХ, двое погибли

Водитель и пассажир автомобиля, который врезался в стоящий грузовик дорожных служб ночью в пятницу на северо-восточной хорде в Москве, погибли на месте,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:28

2023-10-13T08:28

2023-10-13T10:27

происшествия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Водитель и пассажир автомобиля, который врезался в стоящий грузовик дорожных служб ночью в пятницу на северо-восточной хорде в Москве, погибли на месте, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы. Дептранс столицы ночью опубликовал видео ДТП, где легковая машина на скорости не смогла затормозить и врезалась в стоящий во второй правой полосе грузовик, который прикрывал проведение дорожных работ. "На СВХ 33-летний водитель автомобиля "Киа" совершил столкновение с грузовиком, осуществлявшим прикрытие при проведении дорожных работ. В результате дорожной аварии водитель и пассажир автомобиля погибли на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231012/avariya-1902289810.html

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происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы, россия