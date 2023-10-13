https://ria.ru/20231013/moskva-1902425810.html
В Москве легковушка врезалась в грузовик на СВХ, двое погибли
В Москве легковушка врезалась в грузовик на СВХ, двое погибли - РИА Новости, 13.10.2023
В Москве легковушка врезалась в грузовик на СВХ, двое погибли
Водитель и пассажир автомобиля, который врезался в стоящий грузовик дорожных служб ночью в пятницу на северо-восточной хорде в Москве, погибли на месте,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:28
2023-10-13T08:28
2023-10-13T10:27
происшествия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Водитель и пассажир автомобиля, который врезался в стоящий грузовик дорожных служб ночью в пятницу на северо-восточной хорде в Москве, погибли на месте, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы. Дептранс столицы ночью опубликовал видео ДТП, где легковая машина на скорости не смогла затормозить и врезалась в стоящий во второй правой полосе грузовик, который прикрывал проведение дорожных работ. "На СВХ 33-летний водитель автомобиля "Киа" совершил столкновение с грузовиком, осуществлявшим прикрытие при проведении дорожных работ. В результате дорожной аварии водитель и пассажир автомобиля погибли на месте", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, москва, департамент транспорта г. москвы, россия
Происшествия, Авто, Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Россия
В Москве легковушка врезалась в грузовик на СВХ, двое погибли
Прокуратура: пассажиры авто, врезавшегося в грузовик на СВХ, погибли на месте