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В Москве обновили 14 улиц, прилегающих к МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 13.10.2023
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08:18 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/moskva-1902425673.html
В Москве обновили 14 улиц, прилегающих к МГТУ имени Баумана
В Москве обновили 14 улиц, прилегающих к МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 13.10.2023
В Москве обновили 14 улиц, прилегающих к МГТУ имени Баумана
В Москве обновили 14 улиц и общественных пространств в рамках комплексного благоустройства территорий студенческого квартала Московского государственного... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:18
2023-10-13T08:18
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Москве обновили 14 улиц и общественных пространств в рамках комплексного благоустройства территорий студенческого квартала Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. "Недавно завершили комплексное благоустройство улиц и переулков студенческого квартала МГТУ имени Н. Э. Баумана – один из крупных проектов создания качественной городской среды 2023 года... Благоустройство охватило сразу 14 улиц и общественных пространств: в том числе улицы Бауманская, 2-я Бауманская, Малая Почтовая, Ладожская, переулки Старокирочный, Гарднеровский, Госпитальный и другие" - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках благоустройства обновили дождевую канализацию и остановки общественного транспорта, сделали более удобные пешеходные зоны, привели в порядок три лестницы, улучшили освещение, обустроили 278 парковочных мест и разбили свыше 14 тысяч квадратных метров газона.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, россия
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Россия
В Москве обновили 14 улиц, прилегающих к МГТУ имени Баумана

Собянин: в Москве обновили 14 улиц, прилегающих к МГТУ имени Баумана

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка на электросамокате в Москве
Девушка на электросамокате в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка на электросамокате в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Москве обновили 14 улиц и общественных пространств в рамках комплексного благоустройства территорий студенческого квартала Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
"Недавно завершили комплексное благоустройство улиц и переулков студенческого квартала МГТУ имени Н. Э. Баумана – один из крупных проектов создания качественной городской среды 2023 года... Благоустройство охватило сразу 14 улиц и общественных пространств: в том числе улицы Бауманская, 2-я Бауманская, Малая Почтовая, Ладожская, переулки Старокирочный, Гарднеровский, Госпитальный и другие" - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках благоустройства обновили дождевую канализацию и остановки общественного транспорта, сделали более удобные пешеходные зоны, привели в порядок три лестницы, улучшили освещение, обустроили 278 парковочных мест и разбили свыше 14 тысяч квадратных метров газона.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей СобянинРоссия
 
 
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