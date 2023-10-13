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Додон не исключил, что Санду планирует новую волну антироссийских действий - РИА Новости, 13.10.2023
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11:33 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/moldaviya-1902475327.html
Додон не исключил, что Санду планирует новую волну антироссийских действий
Додон не исключил, что Санду планирует новую волну антироссийских действий - РИА Новости, 13.10.2023
Додон не исключил, что Санду планирует новую волну антироссийских действий
Президент Молдавии Майя Санду могла объявить Россию угрозой для безопасности республики, чтобы оправдать новую волну антироссийских действий, считает бывший... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:33
2023-10-13T11:33
россия
молдавия
игорь додон
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду могла объявить Россию угрозой для безопасности республики, чтобы оправдать новую волну антироссийских действий, считает бывший глава страны, лидер Соцпартии Игорь Додон. В среду Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности заявила об увеличении расходов на оборону, а также что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности, но никаких доказательств не привела. "Госпожа Санду, руководство ЕС и НАТО выразили уверенность, что Россия не будет атаковать Молдавию, я в этом тоже уверен. Зачем нужна эта истерия? Чтобы была мотивация для волны новых антироссийских действий, чтобы полностью закрыть посольство РФ, чтобы понравиться американцам и европейцам", - заявил Додон в эфире трансляции в соцсетях. Он полагает, что на сегодняшний день национальной безопасности могут угрожать депопуляция, проблемы с экономикой, энергетикой, продовольственной безопасностью и с областью обороны. "Последнюю проблему хотят решить более тесным сотрудничеством с НАТО, но это не решение, это дополнительная проблема. Безопасность Молдавии должна быть гарантирована признанным нейтралитетом", - подчеркнул Додон. МИД Молдавии 26 июля сообщил о решении сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. В итоге Кишинев покинули 45 представителей дипломатической миссии вместе с членами их семей. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20231012/moldavia-1902324035.html
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
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россия, молдавия, игорь додон, майя санду, в мире
Россия, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, В мире
Додон не исключил, что Санду планирует новую волну антироссийских действий

Додон: Санду ищет способы оправдать новую волну антироссийских действий

© Sputnik / Раду Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду могла объявить Россию угрозой для безопасности республики, чтобы оправдать новую волну антироссийских действий, считает бывший глава страны, лидер Соцпартии Игорь Додон.
В среду Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности заявила об увеличении расходов на оборону, а также что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности, но никаких доказательств не привела.
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"Госпожа Санду, руководство ЕС и НАТО выразили уверенность, что Россия не будет атаковать Молдавию, я в этом тоже уверен. Зачем нужна эта истерия? Чтобы была мотивация для волны новых антироссийских действий, чтобы полностью закрыть посольство РФ, чтобы понравиться американцам и европейцам", - заявил Додон в эфире трансляции в соцсетях.
Он полагает, что на сегодняшний день национальной безопасности могут угрожать депопуляция, проблемы с экономикой, энергетикой, продовольственной безопасностью и с областью обороны. "Последнюю проблему хотят решить более тесным сотрудничеством с НАТО, но это не решение, это дополнительная проблема. Безопасность Молдавии должна быть гарантирована признанным нейтралитетом", - подчеркнул Додон.
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МИД Молдавии 26 июля сообщил о решении сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. В итоге Кишинев покинули 45 представителей дипломатической миссии вместе с членами их семей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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