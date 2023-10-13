Додон не исключил, что Санду планирует новую волну антироссийских действий
Додон: Санду ищет способы оправдать новую волну антироссийских действий
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду могла объявить Россию угрозой для безопасности республики, чтобы оправдать новую волну антироссийских действий, считает бывший глава страны, лидер Соцпартии Игорь Додон.
В среду Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности заявила об увеличении расходов на оборону, а также что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности, но никаких доказательств не привела.
"Госпожа Санду, руководство ЕС и НАТО выразили уверенность, что Россия не будет атаковать Молдавию, я в этом тоже уверен. Зачем нужна эта истерия? Чтобы была мотивация для волны новых антироссийских действий, чтобы полностью закрыть посольство РФ, чтобы понравиться американцам и европейцам", - заявил Додон в эфире трансляции в соцсетях.
Он полагает, что на сегодняшний день национальной безопасности могут угрожать депопуляция, проблемы с экономикой, энергетикой, продовольственной безопасностью и с областью обороны. "Последнюю проблему хотят решить более тесным сотрудничеством с НАТО, но это не решение, это дополнительная проблема. Безопасность Молдавии должна быть гарантирована признанным нейтралитетом", - подчеркнул Додон.
МИД Молдавии 26 июля сообщил о решении сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. В итоге Кишинев покинули 45 представителей дипломатической миссии вместе с членами их семей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.