https://ria.ru/20231013/moldaviya-1902475327.html

Додон не исключил, что Санду планирует новую волну антироссийских действий

Додон не исключил, что Санду планирует новую волну антироссийских действий - РИА Новости, 13.10.2023

Додон не исключил, что Санду планирует новую волну антироссийских действий

Президент Молдавии Майя Санду могла объявить Россию угрозой для безопасности республики, чтобы оправдать новую волну антироссийских действий, считает бывший... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:33

2023-10-13T11:33

2023-10-13T11:33

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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду могла объявить Россию угрозой для безопасности республики, чтобы оправдать новую волну антироссийских действий, считает бывший глава страны, лидер Соцпартии Игорь Додон. В среду Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности заявила об увеличении расходов на оборону, а также что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности, но никаких доказательств не привела. "Госпожа Санду, руководство ЕС и НАТО выразили уверенность, что Россия не будет атаковать Молдавию, я в этом тоже уверен. Зачем нужна эта истерия? Чтобы была мотивация для волны новых антироссийских действий, чтобы полностью закрыть посольство РФ, чтобы понравиться американцам и европейцам", - заявил Додон в эфире трансляции в соцсетях. Он полагает, что на сегодняшний день национальной безопасности могут угрожать депопуляция, проблемы с экономикой, энергетикой, продовольственной безопасностью и с областью обороны. "Последнюю проблему хотят решить более тесным сотрудничеством с НАТО, но это не решение, это дополнительная проблема. Безопасность Молдавии должна быть гарантирована признанным нейтралитетом", - подчеркнул Додон. МИД Молдавии 26 июля сообщил о решении сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях России в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. В итоге Кишинев покинули 45 представителей дипломатической миссии вместе с членами их семей. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231012/moldavia-1902324035.html

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, игорь додон, майя санду, в мире