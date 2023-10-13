https://ria.ru/20231013/mnogopolyarnost-1902432099.html

Боррель заявил, что Евросоюз не боится многополярного мира

Боррель заявил, что Евросоюз не боится многополярного мира - РИА Новости, 13.10.2023

Боррель заявил, что Евросоюз не боится многополярного мира

Евросоюз не боится многополярности, однако она требует регулирования, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T09:15

2023-10-13T09:15

2023-10-13T09:15

в мире

жозеп боррель

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955261_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_aa3efa7f9b6c407eb2595a9b53fe99b7.jpg

ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Евросоюз не боится многополярности, однако она требует регулирования, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post. "Мы не боимся многополярного мира. Многополярный мир отражает тот факт, что богатство распространяется на всё большее число стран, и мы приветствуем это", - написал Боррель. При этом, по мнению главы евродипломатии, для того, чтобы многополярность функционировала в мирном ключе, она требует регулирования. "С усилением многополярности наблюдается упадок многосторонности", - считает дипломат. Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай. Визит Борреля в Пекин первоначально планировался на апрель этого года, однако был перенесен на июль по причине болезни главы евродипломатии. Однако и в июле поездка не состоялась, по данным СМИ, из-за отмены визита уже китайской стороной.

https://ria.ru/20231006/valday-1901032739.html

https://ria.ru/20230919/miroustroystvo-1897290827.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жозеп боррель, евросоюз