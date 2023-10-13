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Боррель заявил, что Евросоюз не боится многополярного мира - РИА Новости, 13.10.2023
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09:15 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/mnogopolyarnost-1902432099.html
Боррель заявил, что Евросоюз не боится многополярного мира
Боррель заявил, что Евросоюз не боится многополярного мира - РИА Новости, 13.10.2023
Боррель заявил, что Евросоюз не боится многополярного мира
Евросоюз не боится многополярности, однако она требует регулирования, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:15
2023-10-13T09:15
в мире
жозеп боррель
евросоюз
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Евросоюз не боится многополярности, однако она требует регулирования, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post. "Мы не боимся многополярного мира. Многополярный мир отражает тот факт, что богатство распространяется на всё большее число стран, и мы приветствуем это", - написал Боррель. При этом, по мнению главы евродипломатии, для того, чтобы многополярность функционировала в мирном ключе, она требует регулирования. "С усилением многополярности наблюдается упадок многосторонности", - считает дипломат. Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай. Визит Борреля в Пекин первоначально планировался на апрель этого года, однако был перенесен на июль по причине болезни главы евродипломатии. Однако и в июле поездка не состоялась, по данным СМИ, из-за отмены визита уже китайской стороной.
https://ria.ru/20231006/valday-1901032739.html
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в мире, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель заявил, что Евросоюз не боится многополярного мира

Боррель: Евросоюз не боится многополярности, но она требует регулирования

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Евросоюз не боится многополярности, однако она требует регулирования, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post.
«
"Мы не боимся многополярного мира. Многополярный мир отражает тот факт, что богатство распространяется на всё большее число стран, и мы приветствуем это", - написал Боррель.
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При этом, по мнению главы евродипломатии, для того, чтобы многополярность функционировала в мирном ключе, она требует регулирования.
«
"С усилением многополярности наблюдается упадок многосторонности", - считает дипломат.
Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай. Визит Борреля в Пекин первоначально планировался на апрель этого года, однако был перенесен на июль по причине болезни главы евродипломатии. Однако и в июле поездка не состоялась, по данным СМИ, из-за отмены визита уже китайской стороной.
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